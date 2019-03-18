Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 18 Mart 2019 08:46:57 Tarihinde eklenmiştir.

​Mehmet Sabri Çelik Bakanlıkta! Sözünü Alıp Urfa’ya Döndü

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Harran Üniversitesi içinde kurulacak 5 bin kişilik erkek yurtlarının ilk 2 bin kişilik etabı için Gençlik ve Spor Bakanı ile görüştü.

​Mehmet Sabri Çelik Bakanlıkta! Sözünü Alıp Urfa’ya Döndü

Harran Üniversitesi olması gereken seviyesine Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ile kavuşuyor. Daha önceki dönemlerde üniversitenin iyileştirilmesi için somut adımların atılmadığı bütün Şanlıurfa tarafından bilinen bir durumdu.
 
 

Harran üniversitesi Erkek Yurdu Çalışmaları Başladı

Çelik’in rektörlük koltuğuna oturduğu andan itibaren kısa süre içerisinde üniversite ve öğrencileri çalışmalar yaptığı göz ardı edilmezken, son olarak da öğrencilerin en büyük sıkıntısı olan yurtlar meselesine adım attı. Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Harran Üniversitesi içinde kurulacak 5 bin kişilik erkek yurtlarının ilk 2 bin kişilik etabı için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüştü.
 
 
 
 

Çelik, Bakan ile Görüştü

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Recep Ali Er ile görüştüğü yurt konusunda olumlu geri dönüşler yaptık ifadelerini kullandı.
 
 

Öğrenciler Rahat Nefes Alacak

Kısa bir süre için ilk etabı tamamlanacak olan yurt haberini alan öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Şanlıurfa’da eğitim gören üniversite öğrencilerinin en büyük sorunu olan barınma konusunda büyük adımlar atan Rektör Çelik’e; öğrencilere böyle bir hediye verdikleri için teşekkür edildi.
 
 
 
Editör: Bahar Yüksel
 
 
 
 
 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Mehmet Sabri Çelik Bakanlıkta! Sözünü Alıp Urfa’ya Döndü
​Mehmet Sabri Çelik Bakanlıkta! Sözünü Alıp Urfa’ya Döndü
Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Harran Üniversitesi içinde kurulacak 5 bin kişilik erkek yurtlarının ilk 2 bin kişilik etabı için Gençlik ve Spor Bakanı ile görüştü.
Urfa'ya Uçuşlar Artacak
Urfa'ya Uçuşlar Artacak
Şanlıurfa Milliyetçi Hareket partisi Milletvekili İbrahim Özyavuz, Şanlıurfa’ya uçak seferlerinin artırıldığın müjdesini verdi.
Özyavuz, Harran Yıllardır Yanlış Yönetiliyor
Özyavuz, Harran Yıllardır Yanlış Yönetiliyor
Cumhur İttifakı Adayı Mahmut Özyavuz, “Harran'da yıllardır yapılan yanlış yönetimlerin ceremesini çekiyoruz.” Diyerek açıklamalarda bulundu.
Urfa'da 2.500.000 Dönümde Pamuk Ekimi Yaparak Türkiye Pamuğunun Yaklaşık % 45' ini Üretmektedir
Urfa'da 2.500.000 Dönümde Pamuk Ekimi Yaparak Türkiye Pamuğunun Yaklaşık % 45' ini Üretmektedir
Şanlıurfa yaklaşık 2.500.000 dönümde pamuk ekimi yaparak Türkiye pamuğunun yaklaşık % 45' ini üretmektedir.
Halil Özcan, Bu Adamın Peşinden Gidilmez
Halil Özcan, Bu Adamın Peşinden Gidilmez
Ak Parti'den aday gösterilmeyen Harran’ın mevcut Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz geçen günlerde yaptığı açıklamada “Seçilirsem AK Parti'ye geçeceğim” demişti. Özyavuz’un bu sözleri üzerine TBMM idare amiri ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dr. Halil Özcan Halil Özcan’dan açıklama geldi.
​Kurtulmuş Hangi Urfalı Siyasetçiye Bremen Mızıkacısı Benzetmesi Yaptı?
​Kurtulmuş Hangi Urfalı Siyasetçiye Bremen Mızıkacısı Benzetmesi Yaptı?
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin açıklaması üzerine, “Biz, MHP ile yaptığımız ittifakı göğsümüz gere gere söylüyoruz. Hem ittifak yapıyorsun, hem ittifak ‘yapmadın’ diyorsun. Bu ittifakın, Bremen Mızıkacıları ittifakı olduğunu bundan daha iyi ortaya koyan bir şey yok” dedi. Numan Kurtulmuş bu sözleri ile beraber Şanlıurfa’daki siyasetçilerden birine gönderme yaptı.
​Son Dakika! Şanlıurfa’da Aşiret Üyeleri Arazi Kavgasına Girdi
​Son Dakika! Şanlıurfa’da Aşiret Üyeleri Arazi Kavgasına Girdi
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde husumetli iki aşirete mensup üyeleri arasında kavga çıktı. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa’da Etkili Olan Sel Felaketinin Bilançosu Gün Yüzüne Çıktı
Şanlıurfa’da Etkili Olan Sel Felaketinin Bilançosu Gün Yüzüne Çıktı
Şanlıurfa’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, şehirde sele neden olmuştu. Sabah saatlerinde evlerinin ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, selin etkisi ile maddi zarara uğradı.
​Şanlıurfa'da Gece Başlayan Sel Etkisini Sürdürüyor
​Şanlıurfa'da Gece Başlayan Sel Etkisini Sürdürüyor
Şanlıurfa’da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur gece saatlerinde etkisini arttırarak caddeleri göle çevirdi. Göle dönen yollarda ilerlemekte sıkıntı yaşanırken, sel etkisinin sabah saatlerinde de devam ettiği görüldü.
Erdoğan’a Düşmanlık Etmek İstemiyorsan İstifa Et
Erdoğan’a Düşmanlık Etmek İstemiyorsan İstifa Et
Demokrat Parti’nin Harran Belediye Başkan Adayı Mehmet Özyavuz, 31 Mart yerel seçimlerinde Büyükşehirde AK Parti’nin adayı Zeynel Abidin Beyazgül’e destek vereceklerini açıkladı.
Urfa’da Korkunç Kaza! Kamyon İle Otomobiller Çarpıştı: 5 Yaralı
Urfa’da Korkunç Kaza! Kamyon İle Otomobiller Çarpıştı: 5 Yaralı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kamyon ile üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Urfa’da Yeni Zelanda’daki Saldırıda Hayatını Kaybedenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
Urfa’da Yeni Zelanda’daki Saldırıda Hayatını Kaybedenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
Yeni Zelanda'da 49 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Balıklıgöl platosunda yer alan Dergah Cami'de gıyabi cenaze namazı kılındı.
Halil Özcan, Bu Adamın Peşinden Gidilmez
Halil Özcan, Bu Adamın Peşinden Gidilmez
​Son Dakika! Çatışma Çıktı! İki Asker Şehit, 8 Asker Yaralı
​Son Dakika! Çatışma Çıktı! İki Asker Şehit, 8 Asker Yaralı
​Son Dakika! Şanlıurfa’da Aşiret Üyeleri Arazi Kavgasına Girdi
​Son Dakika! Şanlıurfa’da Aşiret Üyeleri Arazi Kavgasına Girdi
​Şanlıurfa’dan Çoruma Kızamık Götürdüler, 8 Kişide Görülünce Alarma Geçildi
​Şanlıurfa’dan Çoruma Kızamık Götürdüler, 8 Kişide Görülünce Alarma Geçildi
Advert
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
Advert
Advert
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:04
Güneş
06:25
Öğle
12:40
İkindi
16:02
Akşam
18:43
Yatsı
19:58
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
Advert
ANKET
TÜMÜ

﻿