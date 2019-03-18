​Mehmet Sabri Çelik Bakanlıkta! Sözünü Alıp Urfa’ya Döndü

Harran üniversitesi Erkek Yurdu Çalışmaları Başladı

Çelik, Bakan ile Görüştü

Öğrenciler Rahat Nefes Alacak

Harran Üniversitesi olması gereken seviyesine Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ile kavuşuyor. Daha önceki dönemlerde üniversitenin iyileştirilmesi için somut adımların atılmadığı bütün Şanlıurfa tarafından bilinen bir durumdu.Çelik’in rektörlük koltuğuna oturduğu andan itibaren kısa süre içerisinde üniversite ve öğrencileri çalışmalar yaptığı göz ardı edilmezken, son olarak da öğrencilerin en büyük sıkıntısı olan yurtlar meselesine adım attı. Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Harran Üniversitesi içinde kurulacak 5 bin kişilik erkek yurtlarının ilk 2 bin kişilik etabı için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüştü.Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Recep Ali Er ile görüştüğü yurt konusunda olumlu geri dönüşler yaptık ifadelerini kullandı.Kısa bir süre için ilk etabı tamamlanacak olan yurt haberini alan öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Şanlıurfa’da eğitim gören üniversite öğrencilerinin en büyük sorunu olan barınma konusunda büyük adımlar atan Rektör Çelik’e; öğrencilere böyle bir hediye verdikleri için teşekkür edildi.Editör: Bahar Yüksel