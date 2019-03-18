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Bu haber 18 Mart 2019 08:04:13 Tarihinde eklenmiştir.

​Bin 400 Öğrenci, Bedenleriyle Oluşturdukları Koreografi İle Çanakkale Şehitleri'ni Andı

Bir araya gelen bin 400 öğrenci bedenleri ile oluşturdukları ‘Mehmetçiğe Saygı Anıtı’ koreografisi ve hazırladıkları kliple Çanakkale Şehitleri’ni andı.

​Bin 400 Öğrenci, Bedenleriyle Oluşturdukları Koreografi İle Çanakkale Şehitleri'ni Andı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Darıca 60. yıl Ortaokulu ve Teyfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında anlamlı bir projeye imza attı. 

 

Mehmetçiğe Saygı Anıtı Oluşturuldu

Çanakkale şehitlerini anmak için bir araya gelen bin 400 öğrenci, bedenleri ile ‘Mehmetçiğe Saygı Anıtı'nı oluşturdu. Havadan görüntülenen bin 400 öğrencinin bedenleri ile oluşturulan koreografinin yanına, yine öğrenciler tarafından Türk Bayrağı açıldı. 


 

Kısa Sürede beğeni Aldı

Koreografinin görüntülerinin olduğu ve öğrencilerin ‘Bir Hilal Uğruna Ya Rab, ne güneşler batıyor' şiirini seslendirerek hazırladıkları klip sosyal medyadan paylaşıldı. Çanakkale Şehitleri'ni anmak amacıyla hazırlanan klip, kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.  



Editör: Bahar Yüksel
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​Bin 400 Öğrenci, Bedenleriyle Oluşturdukları Koreografi İle Çanakkale Şehitleri'ni Andı
​Bin 400 Öğrenci, Bedenleriyle Oluşturdukları Koreografi İle Çanakkale Şehitleri'ni Andı
Bir araya gelen bin 400 öğrenci bedenleri ile oluşturdukları ‘Mehmetçiğe Saygı Anıtı’ koreografisi ve hazırladıkları kliple Çanakkale Şehitleri’ni andı.
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