Pistten Çıkması Ve Taşınması Olay Olan Uçak Şimdi Bu Halde

"Uçağın Hali İçler Acısı"

- Trabzon’da geçtiğimiz yıl Ocak ayında havalimanına inişi sırasında pistten çıkan yolcu uçağı tırlarla taşındığı Yomra ilçesindeki Pazar yerinde kaderine terk edilmiş durumda- Uçak görüntüsü ile adeta enkazı andırıyorYomra Belediyesi tarafından 'Millet Kıraathanesi' yapılacağı vaadiyle ilçeye getirilerek pazar yerine bırakılan, parçaları dört bir yana dağılan uçağın görüntüsü ise adeta bir enkazı andırıyor.Ankara-Trabzon seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait 162 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. Uçak, iniş takımlarının balçığa saplanması sonucu denize 25 metre kala durabildi. Kazada yolcular sağ salim kurtarılırken, uçak 20 saat süren operasyonla saplandığı yerden kurtarılarak Trabzon Havalimanı’nda güvenli bir bölgeye çekildi. Trabzon Havalimanı apronunda aylarca taksi pozisyonunda bekletilen uçağın sigorta şirketi tarafından ihaleye çıkarılması ve bir firma tarafından ihalesinin alınması sonrasında 23 Temmuz 2018 tarihinde söküm işlemlerine başlandı. Söküm işlemlerinin ardından Trabzon'un Yomra ilçe belediyesi uçağın ‘Millet Kıraathanesi’ olması için Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu. Bu başvurusu onaylanan belediye uçağın teslim işlemini gerçekleştirdi.Uçağın ilçede belirlenen bir alanda hizmet vermesi için 29 Eylül 2018 günü özel bir firma tarafından uçağın kanatları sökülerek bir TIR’a, uçağın gövdesi 11 dingil ve 42 tekerden oluşan yer dorsesine yüklendi. Trabzon Havalimanı apronundan çıkartılan uçak yaklaşık 15 km uzaklıktaki ilçeye 4 saatte karayolu ile taşındı. 35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığındaki uçak ‘Milet Kıraathanesi’ olarak hizmet vermesi için ilçede planlanan alana vinç yardımıyla konuldu.İlçeye getirilerek pazar yerine bırakılan enkaz halindeki uçak 5,5 aydır atıl vaziyette dururken, konuyla ilgili görüşlerini dile getiren İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık, uçağın bugünkü görüntüsünün içler acısı olduğunu ve burada zaman zaman yaşanan olumsuzluklar yüzünden polisin nöbet tutmak zorunda bile kaldığını iddia etti.Bıyık, “MEGA proje adı altında dile getirilen, Türkiye’de sansasyon oluşturularak Yomra’ya getirilen uçağın hali sizlerin takdirindedir. Bugün bu uçağı Yomra Belediyesi olarak hayata kazandırılması için en az 500 bin, 1 milyon TL para harcayacaksınız ki bu uçağı bir proje içerisine kazandırasınız. Yomra halkının 1 milyonunu bu uçak için harcayacak bir bütçemiz yok. Benim, Yomra halkı için 1 milyona yapabilecek olduğum bir sürü iş var. O parayla Yomra sokaklarının temizlenmesi, caddelerinin yapılması, çocuk parkı yapılması, evlerine mahkum olmuş kadınların sosyal yaşama kazandırılması üzerine bir sürü proje yaparım. Eğer ilerleyen süreç içerisinde bir müteşebbis çıkar bu uçakla ilgili bir proje yapmayı düşünürse ve ben de seçimi kazanırsam Yomra Belediyesi olarak ona yardımcı olmaya çalışırım. Bahsedilen uçak zaten bir demirden ibaret. Şu anda hali de içler acısı. Geceleri içerisinde her türlü gayri meşru olayla karşı karşıya kalınıyor. Polis burada nöbet tutmak zorunda kalıyor. Bu Yomra’ya kazandırılmış bir proje değil Yomra’ya kazandırılmış bir olumsuz bir vakadır. Biz hayali hiç bir proje ile yola çıkmadık. Sadece Yomra’da vatandaşların ihtiyaçlarına dair projeler hazırladık” dedi.AK Partili Yomra Belediye Başkanı ve adayı İbrahim Sağıroğlu ise Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak 2018 tarihinde pistten çıkması sonucu hizmet dışı kalan ve ilçeye getirilen uçağın akıbeti ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Bizim bir kent meydanı projemiz var. Kamulaştırmasını yaparak belediyemize kazandırdığımız bu alanda ilçemizin şehir meydanını yapacağız. Bu alana yerleştireceğimiz uçak projemizle 15 Temmuz Millet Kıraathanesi ve Restoranı yaparak kent meydanı projemizi hayata geçireceğiz” açıklamasında bulundu.Editör: Ahmet Şen