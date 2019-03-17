Mirdesi Gençlerinden Serhat Erdem'e Bir Destek Daha

Belediye Yönetimine Talip Olduk

İsrafa Karşıyız

Akrabalık Vurgusu Yaptı

Mirdesi aşiretine mensup gençler tarafından açılan ikinci seçim ofisi açılışına katılan Mirdesi aşireti üeyerli ve gençler her zaman Serhat Erdem'in yanında olduklarını söyledi. Seçim bürosu açılışında konuşan Karaköprü'nün adayı Serhat Erdem, akrabalaerına ve açılışa katılan vatandaşlara teşekkür etti.Bağımsız adaylığını açıkladığı günden bu yana Karaköprülülerin büyük tevaccühü ile karşılaşan Serhat Erdem, gece güğndz demeden seçim çalışmalarına devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında dur durak bilmeden çalışan Sehat Erdem, "Bizler Karaköprülü olarak belediye yönetimine talip olduk. Bu talebimiz tamamen halkımızın şeffaf ve açık bir belediyecilik anlayışına kavuşmasına yöneliktir. El ele verip belediyemizi yöneteceğiz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.Seçim çalışmasını mütevazi bir şekilde devam ettiren Serhat Erdem, "Bizim arakamızda birileri gibi devlet ve iktidar gücü ya da siyasi partişlerin gücü yoktur. Biz halkımızın bize verdiği desteğe ve teveccühe güveniyoruz. Bu yüzden seçim reklamlarına milyonlar yatıranlar ile yarışmak bize daha da güç veriyor. Çünkü bizler israf yerine helal olanı talep ediyoruz"diye konuştu.Mirdesi Aşireti önde gelen kanaat önderlerinde Mehmet Emin Ray, "Biz Mirdesi Aşireti mensupları olarak değerli akrabamız Serhat Erdem'in yanındayız. Bizler akrabalığı siyasi parti üstü olarak görüyoruz. Bizim akrabamız neredeyse biz onu destekleriz. Bugünde akrabamız Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı olmuş ve yanındayız. Aşiretimize mensup bir çok aile burada ve bizimle beraberler bu da bize güç veriyor. Son dakikaya kadar akrabamızın yanında durarak destek olacağız."şeklinde konuştu.Editör: Ahmet Şen