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Bu haber 17 Mart 2019 19:45:52 Tarihinde eklenmiştir.

AK Başkan Adayı Av. Beyazgül, Projeleriyle Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Av. Zeynel Abidin Beyazgül, seçim çalışmalarını göreve geldiğinde gerçekleştirmeyi planladığı projelerini anlatarak devam ediyor.

AK Başkan Adayı Av. Beyazgül, Projeleriyle Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

-“Seçim zaferini hep birlikte kutlayacağız”

AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir belediye Başkan adayı Av. Zeynel Abidin Beyazgül, seçim çalışmalarını Şanlıurfa’ya yapmayı planladığı istihdam ve huzur ağırlıklı projelerini anlatarak devam ediyor. AK Başkan adayı Av. Beyazgül, “Halkımızın teveccühü ve sıcak ilgileri bizleri memnun ediyor” diyerek 31 Mart akşamı Allah’ın izni, vatandaşlarımızın desteğiyle seçim zaferini hep birlikte kutlayacaklarını söyledi.
 

Projeler İstihdam Ve Huzur Ağırlıklı Oluyor

Tanıtım Toplantısı düzenleyerek projelerini mevcut yerel televizyonlar aracılığıyla canlı yayınla Şanlıurfalılara ve ülke genelinde izleyen herkese projelerini tanıttığını belirten AK Başkan adayı Av. Beyazgül, Mevcut Tugay Alanı Millet Bahçesi Olacak. Şanlıurfa'nın kalbi burada atacak. Yeni Urfa, Yemyeşil Urfa Olacak. Millet Bahçeleri Şanlıurfa yeni yaşam alanlarına kavuşacak. Önceliğimiz istihdam olacağı için Tek Tek Dağları eteklerinde Termal Otel kurarak Şanlıurfa'yı bölgemizde Termal Turizm Cenneti yapacağız. Aynı zamanda 2 Bine yakın insanımıza dolaylı olarak iş imkânı açacağız. Eski Urfa evlerini modern teknikler ile yeniden inşa ederek, bu evleri gerektiğinde butik otellere dönüştürerek turizm ve istihdam imkânları oluşturacağız. Yine istihdam amaçlı olarak, Bozova ilçemizde hayata geçireceğimiz Bozova Tatil Köyü Projemiz. 5 Bine yakın hemşehrimiz burada istihdam edilecek. Yeni Şanlıurfa için yeni kentsel dönüşüm projelerini hayata geçireceğiz. Daha güzel bir Şanlıurfa için projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz” dedi.





Yeni Belediye Hizmet binasını Harran Üniversitesi Yenişehir kampüsünün yerine yapacaklarını belirten AK Başkan adayı Av. Zeynel Abidin Beyazgül, mevcut Büyükşehir Belediye binasının yerine modern bir park yaparak tarihi Millet Hanının önünün açılması adına Kültür Parkını vatandaşların hizmetine sunacaklarını söyledi.





 

Halkımızın Teveccühü, Bu Güçlü Desteği Bizleri Mutlu Ediyor

Proje tanıtım programı sonrası Seçim Bürosuna geçen AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Av. Zeynel Abidin Beyazgül, “Bizleri yalnız bırakmayan Milletvekilimiz Zemzem Gülender Açanal'a ve hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Seçim Büromuz hemşehrilerimizin akınına uğruyor. Halkımızın teveccühü, bu güçlü desteği bizleri mutlu ediyor. 31 Mart akşamı zafer inşallah AK kadroların olacaktır. Teşekkürler Şanlıurfa” diyerek akrabaları ile birlikte istişare toplantısı düzenleyen 22. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaplan’a da teşekkür ettiğini belirtti.


Editör: Ahmet Şen



 
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