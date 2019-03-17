Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 17 Mart 2019 19:15:47 Tarihinde eklenmiştir.

Süleyman Soylu, Seçimde Hükümetimiz Zafiyete Uğrarsa

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Seçimlerden hemen sonra eğer hükümetimiz zafiyete uğrarsa Doğu ve Güneydoğu’da valileri, kaymakamları sokağa çıkarmazlar. 6 yaşındaki çocukların eline taşı verirler, itibarlarını altüst ederler. Oradaki belediyelerden yine dağa adam göndermeye, para göndermeye başlarlar" dedi.

Süleyman Soylu, Seçimde Hükümetimiz Zafiyete Uğrarsa

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte Ünalan Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti’nin Ünalan Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu önünde toplanan vatandaşlara seslenen Bakan Soylu, “Seçimlerden hemen sonra eğer hükümetimiz zafiyete uğrarsa Doğu ve Güneydoğu’da valileri, kaymakamları sokağa çıkarmazlar. 6 yaşındaki çocukların eline taşı verirler, itibarlarını altüst ederler. Oradaki belediyelerden yine dağa adam göndermeye, para göndermeye başlarlar. Yine bunlar şımarırlar, yine büyük şehirlerimiz huzursuzluk içerisinde olur. Bu sözleşmeyi yapan biz değiliz. Bu sözleşmeyi yapan millet değil, gaziler değil, şehitler değil. Bu sözleşmeyi yapan, 13 - 14 yaşındayken anasının kucağından alınıp dağa götürülüp, birileri tarafından taciz edilen, tecavüz edilen çocuklar da değil. Bu sözleşmeyi yapan açıktır.


 

İyi Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener’dir, FETÖ’dür, PKK’dır, HDP’nin Sözde Vekilleridir

 Ben hiç lafımı karnımda saklamadım, saklamayı da düşünmüyorum. Bu sözleşmeyi yapan Saadet Partisi’nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’dur, İyi Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener’dir, FETÖ’dür, PKK’dır, HDP’nin sözde vekilleridir” diye konuştu.
Konuşmasının ardından seçim otobüsüne binerek vatandaşlara bez torba ve oyuncak hediye eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu sırada halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bakan Soylu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.


Editör: Ahmet şen

 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Arazi Anlaşmazlığında Kan Aktı: 2 Ölü, 1 Yaralı
Arazi Anlaşmazlığında Kan Aktı: 2 Ölü, 1 Yaralı
İki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada aynı aileden 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Külünk’ten, Urfa’da Seyit Abdülhakim Arvasi Vurgusu
Külünk’ten, Urfa’da Seyit Abdülhakim Arvasi Vurgusu
AK Parti İstanbul eski Milletvekili Metin Külünk, Şanlurfa’da Türkmen çadırını ziyaret edip AK Parti’ye destek istedi.
Karnına Demir Bariyer Saplanan Genç Hayatını Kaybetti
Karnına Demir Bariyer Saplanan Genç Hayatını Kaybetti
Geçirdiği trafik kazasında otomobilden içeri giren demir bariyer karnına saplanan genç, 2 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.
Mirdesi Gençlerinden Serhat Erdem'e Bir Destek Daha
Mirdesi Gençlerinden Serhat Erdem'e Bir Destek Daha
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem, ikinci büro açılışını karaköprü 35 metre yolunda büyük coşku ile yaptı.
AK Başkan Adayı Av. Beyazgül, Projeleriyle Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor
AK Başkan Adayı Av. Beyazgül, Projeleriyle Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor
AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Av. Zeynel Abidin Beyazgül, seçim çalışmalarını göreve geldiğinde gerçekleştirmeyi planladığı projelerini anlatarak devam ediyor.
Süleyman Soylu, Seçimde Hükümetimiz Zafiyete Uğrarsa
Süleyman Soylu, Seçimde Hükümetimiz Zafiyete Uğrarsa
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Seçimlerden hemen sonra eğer hükümetimiz zafiyete uğrarsa Doğu ve Güneydoğu’da valileri, kaymakamları sokağa çıkarmazlar. 6 yaşındaki çocukların eline taşı verirler, itibarlarını altüst ederler. Oradaki belediyelerden yine dağa adam göndermeye, para göndermeye başlarlar" dedi.
Aslan, Merkez Ve Kırsalda Yoğun Mesai Harcıyor
Aslan, Merkez Ve Kırsalda Yoğun Mesai Harcıyor
Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, Kına Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek sorunlarını dinleyip kendi projelerini anlattı.
Ceylanlar Birecik'da Galip
Ceylanlar Birecik'da Galip
Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Ceylanpınar Belediyespor deplasmanda karşılaştığı Birecik Belediyespor'u 1-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.
Ayhan’dan Seçim Büro Açılışına Davet
Ayhan’dan Seçim Büro Açılışına Davet
Saadet Partisi Akçakale belediye Başkan adayı Abdulhakim Ayhan’dan Seçim büro açılışına davet.
İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi yaralandı.
Erdoğan,Yan Tarafta Sultanahmet’i Doldurmayacaksın, ‘Ayasofya’yı Dolduralım’ Diyeceksin. Bu Oyunlara Gelmeyelim, Bunların Hepsi Tezgâh
Erdoğan,Yan Tarafta Sultanahmet’i Doldurmayacaksın, ‘Ayasofya’yı Dolduralım’ Diyeceksin. Bu Oyunlara Gelmeyelim, Bunların Hepsi Tezgâh
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'da düzenlenen cami saldırısına dair açıklamalarda bulundu. Saldırgana 'Namussuz' diye seslenen Erdoğan, devamında "Cani İstanbul'a gelmiş, bağlantılarını ortaya çıkartacağız" ifadesini kullandı.
Erdoğan,Türkiye'yi, Saldırdıkları Tüm Değerlerin Temsilcisi Olarak Gördükleri İçin Hedef Alıyorlar
Erdoğan,Türkiye'yi, Saldırdıkları Tüm Değerlerin Temsilcisi Olarak Gördükleri İçin Hedef Alıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ mitinginde yaptığı konuşmada, “Tarihimizle, medeniyetimizle, kültürümüzle, inancımızla saldırdıkları tüm değerlerin temsilcisi olarak gördükleri için bizi hedef alıyorlar” dedi.
Halil Özcan, Bu Adamın Peşinden Gidilmez
Halil Özcan, Bu Adamın Peşinden Gidilmez
​Son Dakika! Çatışma Çıktı! İki Asker Şehit, 8 Asker Yaralı
​Son Dakika! Çatışma Çıktı! İki Asker Şehit, 8 Asker Yaralı
​Son Dakika! Şanlıurfa’da Aşiret Üyeleri Arazi Kavgasına Girdi
​Son Dakika! Şanlıurfa’da Aşiret Üyeleri Arazi Kavgasına Girdi
​Şanlıurfa’dan Çoruma Kızamık Götürdüler, 8 Kişide Görülünce Alarma Geçildi
​Şanlıurfa’dan Çoruma Kızamık Götürdüler, 8 Kişide Görülünce Alarma Geçildi
Advert
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
Advert
Advert
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:05
Güneş
06:27
Öğle
12:41
İkindi
16:02
Akşam
18:42
Yatsı
19:57
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
Advert
ANKET
TÜMÜ

﻿