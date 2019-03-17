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Bu haber 17 Mart 2019 20:30:20 Tarihinde eklenmiştir.

Karnına Demir Bariyer Saplanan Genç Hayatını Kaybetti

Geçirdiği trafik kazasında otomobilden içeri giren demir bariyer karnına saplanan genç, 2 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Karnına Demir Bariyer Saplanan Genç Hayatını Kaybetti

Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde 15 Mart'ta meydana gelen kazada Osman Yüksel (21) yönetimindeki 20 YA 999 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp savrularak yol kenarındaki demir bariyere çarpmıştı.


 

2 Gündür Verdiği Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Çarpmanın etkisiyle otomobilden içeri giren bariyer, sürücü Yüksel’in karnına saplanarak ağır yaralanmasına neden olmuştu. Genç, tedavi gördüğü Denizli Devlet Hastanesinde bu sabah hayatını kaybetti.


Editör: Ahmet Şen

 
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