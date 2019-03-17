Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 17 Mart 2019 16:30:37 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Yasa Dışı Bahis Oynatan 16 Kişi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa’da yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.

Urfa’da Yasa Dışı Bahis Oynatan 16 Kişi Gözaltına Alındı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yasa dışı yollarla bahis oynatanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

 

16 Zanlı Gözaltına Alındı

Yakubiye, Onikiler, Devteşti ve Bağlarbaşı mahallelerindeki iş yerlerine düzenlenen operasyonda 16 zanlı gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 11 adet hard disk, bahis kuponları, 2 adet yazıcı, 7 adet dizüstü bilgisayar ve bahisten kazanılan bir miktar para ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Editör: Ahmet Şen

 
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
Urfa’da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Urfa’da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Urfa’da Yasa Dışı Bahis Oynatan 16 Kişi Gözaltına Alındı
Urfa’da Yasa Dışı Bahis Oynatan 16 Kişi Gözaltına Alındı
Şanlıurfa’da yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.
Urfa’da Koç Boynuzunun Rengarenk Tarağa Dönüştürüyor
Urfa’da Koç Boynuzunun Rengarenk Tarağa Dönüştürüyor
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kemik tarak ustası olan Şanlıurfalı Mahmut Çaycı, koç boynuzu rengarenk tarağa dönüştürüyor. Çeyrek asrı aşkın süredir mesleğini yapan usta, işi öğrenmek isteyene ücretsiz kurs vermesine rağmen işi yapacak kimse bulamamaktan yakınıyor.
Aslan, İstihdama Katkı Sağlayacağız
Aslan, İstihdama Katkı Sağlayacağız
Essum Aslan, “Ürettiklerimiz satıp belediyeye gelir sağlarken aynı zamanda üretim yapan personel ile de istihdama katkıda bulunacağız.” dedi.
​Karaköprü’de Çanakkale Sargı Yeri Oyunu Sahnelendi
​Karaköprü’de Çanakkale Sargı Yeri Oyunu Sahnelendi
Karaköprü Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Haftası nedeniyle Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün yaptığı etkinlikle ‘Çanakkale Sargı Yeri: Bir Direniş ve Diriliş Öyküsü’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
24 İlde Başladı! ​Kadınlar, Aralarında Şanlıurfa da Var
24 İlde Başladı! ​Kadınlar, Aralarında Şanlıurfa da Var
Geleceği Yazan Kadınlar Projesi kapsamındaki eğitimler bugün 24 ilde 10.00-17.00 saatleri arasında bin 601 katılımcı ile 58 sınıfta eş zamanlı olarak başladı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Geleceği Yazan Kadınlar'ın elde edeceği başarının, teknolojinin erkeklere ait bir alan olduğu algısını yıkacağını söyledi. Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’nde Şanlıurfa da yer alacak.
​İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği GAP İdaresini Ziyaret Etti
​İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği GAP İdaresini Ziyaret Etti
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından sosyal sorumluluk projelerinin GAP Bölgesi’nde yaygınlaştırılması amacıyla uygulanan özel sektör işbirliği programı kapsamında İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) üyelerinden oluşan heyet, Şanlıurfa ve Mardin’de uygulanan projeleri yerinde görmek amacıyla 14-15 Mart tarihlerinde bölgeye bir inceleme ziyareti gerçekleştirdi.
Şanlıurfa’da Namaz Kılan Cemaatin Ayakkabılarını Çaldı
Şanlıurfa’da Namaz Kılan Cemaatin Ayakkabılarını Çaldı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde camide namaz kılan cemaatin ayakkabılarını teker teker deneyen hırsız, ayağına uyan ayakkabıları çaldı. Hırsızlık anı anbean kameralara yansıdı.
Harran Üniversitesinde Tıp Bayramı Kutlandı
Harran Üniversitesinde Tıp Bayramı Kutlandı
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen bir etkinlikle Tıp bayramın 100. yılı kutlandı.
Urfa’da Göç Koordinasyon Ve İşbirliği Toplantısı Yapıldı
Urfa’da Göç Koordinasyon Ve İşbirliği Toplantısı Yapıldı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, paydaş kuruluşlarla bir araya gelerek Türkiye'de yerleşik bulunan Suriyelilerin eğitim, sosyal ve ekonomik alanlardaki entegrasyonu ile ilgili 'Göçmen koordinasyon ve işbirliği toplantısı' düzenledi.
BM Kalkınma Programı İle Halfeti’deki Kadınlara Ulaşıldı
BM Kalkınma Programı İle Halfeti’deki Kadınlara Ulaşıldı
Suriyeli ve yerel halktan kadınlar birlikte üretiyor, birlikte güçleniyor! Güneydoğu Anadolu’daki 14 ÇATOM’da düzenlenen 70 farklı aktiviteyle 2.893 Suriyeli kadın ve 2.256 yerel halktan kadına ulaşıldı.
​Güneren’den Ömer Ay’a Tam Destek
​Güneren’den Ömer Ay’a Tam Destek
Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesine Bağlı Güneren Köyün’den Ömer Ay’a tam destek geldi.
Halil Özcan, Bu Adamın Peşinden Gidilmez
Halil Özcan, Bu Adamın Peşinden Gidilmez
​Son Dakika! Çatışma Çıktı! İki Asker Şehit, 8 Asker Yaralı
​Son Dakika! Çatışma Çıktı! İki Asker Şehit, 8 Asker Yaralı
​Son Dakika! Şanlıurfa’da Aşiret Üyeleri Arazi Kavgasına Girdi
​Son Dakika! Şanlıurfa’da Aşiret Üyeleri Arazi Kavgasına Girdi
​Şanlıurfa’dan Çoruma Kızamık Götürdüler, 8 Kişide Görülünce Alarma Geçildi
​Şanlıurfa’dan Çoruma Kızamık Götürdüler, 8 Kişide Görülünce Alarma Geçildi
Advert
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
Advert
Advert
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:05
Güneş
06:27
Öğle
12:41
İkindi
16:02
Akşam
18:42
Yatsı
19:57
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
Advert
ANKET
TÜMÜ

﻿