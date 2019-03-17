Özyavuz, Harran Yıllardır Yanlış Yönetiliyor

Türkiye’nin konuştuğu aday Mahmut Özyavuz, seçim çalışmalarına tam gaz devam ediyor.Harranlı vatandaşlar ile bir araya gelip sürekli istişarelerde bulunan Özyavuz, Harran’ın büyük, küçük demeden bütün sorunlarını dinleyerek çözümler üretme konusunda adımlar atarken, daha önce yapılması gereken hizmetlerin yapılmamasından dolayı vatandaşların sıkıntı çektiğini dile getirdi.Cumhur İttfaki adayı Özyavuz, açıklamasında şunları ifade etti;“Harran'da yıllardır yapılan yanlış yönetimlerin ceremesini çekiyoruz. Görevlerinden birisi yol yapmak ve köy içlerini stabilize etmek olan yönetimler, görevlerini yapmayıp seçime bir ay kala yollara toprak, kum dökmeye başlayınca, millet de mecburen seçim ayında tek istekleri kum oluyor.Oysa bu insanların yolları yapılmış olsa köy içleri stabilize edilmiş olsa kumla ne işleri olurdu.Kum yerine şehir projesi isterlerdi, çocuk parkı isterlerdi, çevre düzenlemesi isterlerdi, şehir ve köyleri için daha başka hizmetler isterlerdi.Bu milleti kuma mahkum edenleri millet muhalefete mahkum edecektir.”Editör: Ahmet Şen