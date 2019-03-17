Urfa'da 2.500.000 Dönümde Pamuk Ekimi Yaparak Türkiye Pamuğunun Yaklaşık % 45' ini Üretmektedir

Kaynak: Abdullah Melik







Editör: Ahmet Şen

Alınan duyumlara göre bu yıl pamukta dönüm başına destekleme 450 kğ olarak öngörülüyormuş son 5 yılda yaklaşık olarak pamuğun dönüm başına 600-650 kğ desteklemeye tabi tutulurken 2.500.000 dönümde ortalama 600 kğ'dan ödeme yapıldığı taktirde üreticinin eline yaklaşık 1.250.000.000 tl ödeme yapılması gerekirken , 450 kğ üzerinden destekleme ödemesi yapıldığı durumda üreticinin eline 900.000.000 tl ödeme yapılması demektir. Bu durumda Şanlıurfa'lı pamuk üreticisi 350.000.000 tl zarara uğratılacaktır.Üretim maliyetlerinin Zirai ilaçta % 85, Gübre girdisinde % 90, Mazotta % 35, Tohumda %35, Sulamada % 70 üretim maliyetlerinde artış gerçekleşmiş olup üreticiyi bankalara, tefecilere muhtaç bırakmıştır. Bir çok çiftçinin tarlası evi icra yoluyla satılmaktadır.Böyle olması durumunda Dünyada ve Ülkemizde stratejik öneme sahip olan pamuğun üretim alanlarında çok ciddi oranda azalma görülecektir bu durumda ülkemizi dahada dışa bağımlı hale getirecektir. Şanlıurfa'nın sivil toplum kuruluşları Tarım Bakanlığının bu uyğulamasından vaz geçirmek için biran önce harekete geçmelidirler.