Ceylanlar Birecik'da Galip

Galibiyet Başkan Atilla'ya Armağan Edildi

Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Ceylanpınar Belediyespor ligin 21'inci haftasında Birecik Belediyespor'a konuk oldu. Maça hızlı ve daha atak başlayan taraf Ceylanlar oldu. Rakibin baskısını çabuk sürede kırmayı başaran Ceylanlar 36'ıncı dakikada İlhan Doğan ile öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ceylanpınar Belediyespor soyunma odasına 1-0 galip gitti.İkinci yarıda da taraftarlar adeta futbola doydu. İki tarafında baskısı golü getirmedi. Ceylanlar sahadan 1-0 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapatmayı bildi. Ceylanpınar Belediyespor bu maçtan aldığı 3 puanla puanını 24 çıkardı.Ceylanpınar Belediyespor Antrenörü Ferhan Çelik, aldıkları altın değerindeki 3 puanı Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya armağan ettiklerini ifade etti. Çelik, "Ligin güçlü ekiplerinden Birecik'e konuk olduk. Zorlu maçta gülen taraf biz olduk. Aldığımız üç puandan dolayı oyuncularımı kutluyorum. Altın değerindeki 3 puanı da bizden maddi ve manevi değerini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Menderes Atilla'ya armağan ediyoruz" dedi.Editör: Ahmet Şen