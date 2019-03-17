Erdoğan,Yan Tarafta Sultanahmet’i Doldurmayacaksın, ‘Ayasofya’yı Dolduralım’ Diyeceksin. Bu Oyunlara Gelmeyelim, Bunların Hepsi Tezgâh

Sultanahmet'i Doldurmayacaksın, Ayasofya'yı Dolduralım Diyeceksin, Bu Oyunlara Gelmeyelim'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Tekirdağ'da düzenlediği mitingde konuştu.Yeni Zelanda'da düzenlenen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısına ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, saldırganın kendisi ve Türkler için kullandığı ifadeye değindi."İstanbul'a geleceğiz camileri yıkacağız diye zırvalamış. Nasıl oluyor da dünyanın öteki ucundaki katil harekete geçiriliyor" diyen Erdoğan, devamında "Yeni Zelanda nere, Türkiye nere?" diye sordu.Saldırı anına dair videoyu mitingde bulunan kitleye izleten Erdoğan ayrıca, "Cani İstanbul'a gelmiş, bağlantılarını ortaya çıkartacağız" açıklamasında bulundu.Erdoğan, Yeni Zelanda saldırısının ardından sosyal medyada yeniden gündeme gelen Ayasofya tartışmalarına ilişkin de açıklamada bulundu. "Bu işin bir siyasi boyutu var, yanı var. Yan tarafta Sultanahmet'i doldurmayacaksın, 'Ayasofya'yı dolduralım' diyeceksin. Büyük Çamlıca Camii'ni yaptık, 4-5 tane Ayasofya eder" diyen Erdoğan, "Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah. Biz ne zaman neyin nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz. Bu namussuzlar böyle dedi diye biz adım atmayız" şeklinde konuştu.Editör: Ahmet Şen