Erdoğan,Türkiye'yi, Saldırdıkları Tüm Değerlerin Temsilcisi Olarak Gördükleri İçin Hedef Alıyorlar

“Bu Vatanı Bize Çok Görenler Boş Durmuyor”

“Bugün Türkiye, Bölgesinin Hem Güçlü Hem De En Müreffeh Devleti”

“Sınırlarımızın Dibinde Kurulmaya Çalışılan Terör Koridoru Senaryonun Bir Parçasıdır”

“Tekirdağ, Türkiye’nin Büyüme Ve Gelişme Potansiyeli En Yüksek İllerinden Biri”

“Milletimize Hizmet Etmeye Son Nefesimize Kadar Devam Edeceğiz”

Tekirdağ’a Yapılan Yatırımlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahallî İdareler Seçimleri kampanyası kapsamında Tekirdağ mitingine katıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı.Tekirdağ’ın; kadim bir Türk yurdu, topraklarının tamamı Avrupa kıtasında olan, Türkiye’nin üç şehrinden de biri olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizlerin buradaki varlığı, birliği, dirliği, temsil ettiğiniz değerler, Yeni Zelanda’da cami basıp Müslümanları katleden teröristin bile zoruna gitmiş” diye konuştu.Söz konusu teröristin, katliamda kullandığı silahını, II. Viyana Kuşatması’nın tarihinden Haçlı Seferleri’nin zalim isimlerine kadar bilinen tüm Türk ve Müslüman düşmanlarının isimleriyle süslediğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristin yazdığı bildiride ‘Boğaz’ın batısına geçerseniz sizi öldüreceğiz, İstanbul’a geleceğiz tüm camileri, minareleri yıkacağız’ dediğini de hatırlattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul nere, Tekirdağ nere, Yeni Zelanda nere? Nasıl oluyor da, dünyanın öteki ucundaki bir katil, bir cani; Müslümanlarla ve Türklerle ilgili bunca fesatla kafası dolu olarak harekete geçirilebiliyor? Gördüğünüz gibi, Tekirdağ’ı, İstanbul’u, aslına bakılırsa topyekûn bu vatanı bize çok görenler boş durmuyor” diye konuştu.Alandaki bir vatandaşın Ayasofya’nın ibadete açılması yönünde slogan atması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mesele o değil, bu işin bir siyasi boyutu var, yanı var. Yan tarafta Sultanahmet’i doldurmayacaksın, ‘Ayasofya’yı dolduralım’ diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim, bunların hepsi tezgâh; biz ne zaman neyin nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz. Bu namussuzlar böyle dedi diye biz adım atmayız. Adımı nasıl atacağımızı, bunun siyaset dilini de çok iyi biliriz” değerlendirmesinde bulundu.Balkan Harbi sonrası, bölgede bulunan pek çok şehrin Türkiye sınırları dışında kaldığını ve bu şehirlerin çoğunun da tek kurşun atılmadan kaybedildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz buna rağmen kimseye kin tutmadık, tavrımızı hep barıştan, huzurdan, dostluktan yana koyduk. Kaybettiklerimize değil elimizdekilere baktık, onları mamur etmenin, geliştirmenin, zenginleştirmenin gayreti içinde olduk” dedi.Bugün Türkiye’nin, bölgesinin hem güçlü hem de en müreffeh devleti olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yakın çevremizde, çalışmadan, üretmeden, hak etmeden, tamamen oluk oluk akıtılan paralarla kurulan sahte refah düzenleri çatırdarken, biz adım adım 2023 hedeflerimize yaklaşıyoruz. Üstelik de tüm maruz kaldığımız saldırılara, önümüze kurulan tüm tuzaklara, oynanan tüm senaryolara rağmen bunu yapıyoruz” ifadelerini kullandı.Yeni Zelanda’daki saldırının ve onun üzerinden Türkiye’ye verilen mesajların ilk olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi olaylarında İstanbul’un sokaklarına ‘Zulüm 1453’te başladı’ yazılarının yazıldığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: “Avrupa’da her gün vatandaşlarımıza, onların derneklerine, camilerine, işyerlerine yönelik yeni saldırıların haberlerini alıyoruz. Sınırlarımızın dibinde kurulmaya çalışılan terör koridoru da, bu senaryonun bir parçasıdır. Bunların derdi, Tayyip Erdoğan değildir. Bunların derdi, AK Parti veya MHP’yle birlikte kurduğumuz Cumhur İttifakı da değildir. Bunların derdi doğrudan doğruya Türkiye’dir, Türk Milletidir. Bunların derdi doğrudan doğruya rabiadır.”Konuşmasında vatandaşlarla birlikte ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet’ vurgusunda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Emin olun, Yeni Zelanda’daki saldırganın asıl hedefi de işte bunlardır. Tarihimizle, medeniyetimizle, kültürümüzle, inancımızla saldırdıkları tüm değerlerin temsilcisi olarak gördükleri için bizi hedef alıyorlar” sözlerine yer verdi.Milletle birlikte, bugüne kadar nice oyunları bozdukları bu oyunu da yerle yeksan edeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İşte bunun için 31 Mart seçimleri beka seçimidir diyoruz, anladınız mı? İşte bunun için 31 Mart’ta sadece belediye başkanlarımızı seçmekle kalmayacağımızı, geleceğimizi de oylayacağımızı söylüyoruz” şeklinde konuştu.Tekirdağ’ın; Türkiye’nin büyüme ve gelişme potansiyeli en yüksek illerinden biri olmasına, hükümet olarak Tekirdağ’a her türlü yatırımı yapmalarına rağmen şehrin belediyecilik bakımından aynı gelişmeyi gösteremediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Belediyelerin çoğu, Bakanlıklarımızın şehre gösterdiği ihtimamın yanına bile yaklaşamadı. Böyle olunca da yapılan işlerin çoğu yarım kalıyor, Tekirdağ halkı yeteri kadar istifade edemiyor” diye ekledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara, “Gelin artık birilerinin, hiçbir iş yapmadan, sadece hepimize ait olan belli değerleri istismar ederek Tekirdağ’ın önünü tıkamasına izin vermeyelim. Gelin artık Tekirdağ’da istismar siyasetinin dönemini kapatıp hizmet siyasetinin devrini başlatalım” sözleriyle seslendi.Hükûmetin, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere para vermediği yalanının söylendiğine dikkat çekerek, “Hâlbuki biz her belediye gibi buraya da ödeneğini hep gönderdik. Ama buradaki iş bilmezler, beceriksizler bu parayı sizlere hizmete dönüştürecekleri yerde çarçur ettiler” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerini, Tekirdağ’ı Trakya’nın ve Türkiye’nin incisi hâline getirmek için fırsata dönüştürmenin şehir halkının elinde olduğunu kaydetti.“Biz, milletimize hizmet etmeye son nefesimize kadar devam edeceğiz” diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı şekilde Tekirdağ’a da sonuna kadar hizmet etmeyi sürdüreceklerini, büyükşehriyle ve ilçeleriyle belediyelerde de bu ahengi yakaladıklarında Tekirdağ’ı kısa sürede şahlandıracaklarını vurguladı.Konuşmasında, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın Yeni Zelanda’daki terör eylemiyle ilgili yaptığı açıklamaya da yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili parti liderinin açıklamasında yer alan, ‘İslam dünyasından kaynaklanan terör’ ve ‘İslam dünyasının oturup düşünmesi lazım’ ifadeleriyle ilgili, “Senin o Avustralyalı senatörden ne farkın var? Yani terörün kaynağı İslam dünyası mı?” diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu ifadelerle ilgili şu değerlendirmelere yer verdi: “Terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu söyleyecek kadar izanını kaybetmiş, kendini kaybetmiş olan birisi, halkının yüzde 99’u Müslüman olan bu ülkede siyaset yapıyor. Bay Kemal, sen terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu söylemeye ne yetkilisin, ne ehilsin. Sen önce kendini gözden geçir. Zira sen zaten şu anda teröristlerle berabersin, teröristlerle el elesin, teröristlerle kol kolasın. Sen zaten ta Kandil’dekileri, Tendürek’tekileri, Cudi’dekileri, Gabar’dakileri yanına alıp onlarla beraber yürüyüş yapan adamın ta kendisisin. Ama ben inanıyorum ki, benim Tekirdağlı kardeşlerim de, Türkiye’deki CHP’ye gönül veren kardeşlerim de sana inşallah 31 Mart’ta öyle bir Osmanlı tokadı atacak ki bir daha belini doğrultamayacaksın. Ve ben inanıyorum ki, artık bu millet, evet, CHP’yi de senden kurtaracak, yani buna da ihtiyacı var CHP’nin.”Son 17 yılda Tekirdağ’a toplam 21 milyar liralık yatırım yaptıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim alanında 3 bin 284 yeni derslik, 3 bin 349 kişi kapasiteli yurtlar, gençlik merkezleri, spor eğitim merkezleri inşa ettiklerini, Namık Kemal Üniversitesi’ni hizmete açtıklarını, sağlık alanında 980 yataklı 14’ü hastane olmak üzere 30 sağlık tesisini şehre kazandırdıklarını aktardı.İhtiyaç sahibi vatandaşlara 1,1 milyar liralık sosyal yardım, Tekirdağlı çiftçilere 3,1 milyar liralık tarımsal destek, Tekirdağlı yatırımcılara 24,6 milyar liralık yatırım teşviki ve şehirdeki 69 bin iş yerine 2,3 milyar liralık SGK prim teşviki sağladıklarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirde 5 bin 376 konut projesini hayata geçirdiklerini, 87 km olan bölünmüş yol uzunluğunu 343 km’ye çıkararak 93 köprü, viyadük ve köprülü kavşak yaptıklarını, şehre dokuz yeni organize sanayi bölgesi, bir teknopark, 48 ar-ge merkezi, dokuz tasarım merkezi kurduklarını, şehirdeki 18 tarihî eseri restore ettiklerini üç baraj, dört gölet ve 57 taşkın koruma tesisi kurduklarını, şehrin içme suyu problemini çözmek için Naipköy Barajını, 38 kilometrelik isale hattını ve içme suyu arıtma tesisini inşa ettiklerini hatırlattı.Ulaşım, eğitim, sağlık, tarım, sulama, teknoloji alanlarında şehre kazandırdıkları, yapım, proje ve ihale aşamasında olan diğer hizmet ve yatırımlardan da örnekler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerî birliklerin arazilerinden de istifadeyle şehre kuracakları 40 millet bahçesiyle Tekirdağ’ın çehresini değiştireceklerini, Atatürk’ün kurduğu 57’inci Alayın binalarını ihya ederek müze yapacaklarını, şehrin tüm sahil şeridini en güzel şekilde düzenleyerek Tekirdağ’ı bölgesinin en önemli turizm merkezi hâline getireceklerini, yapımı devam eden şehir hastanesini önümüzdeki yıl hizmete açacaklarını açıkladı.Bütün bu yatırım ve hizmetleri önümüzdeki dönemde ilgili bakanlıklar ve belediyelerle yapacakları iş birliği içinde hayata geçireceklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeter ki siz tercihinizi gönül belediyeciliğinden yana kullanın. Yeter ki siz Tekirdağ’daki istismar siyasetine son verip hizmet siyasetine destek olun” diye ekledi.Editör: Ahmet Şen