Halil Özcan, Bu Adamın Peşinden Gidilmez

Özyavuz, Erdoğan’ın Tepkisine Neden Olmuştu

Özcan, Bize Karşı Olmuşsa Demek Ki Kendine Çalışıyor

Ak Parti’nin Harran’da Cumhur İttifakı ile seçime gitme kararı alması ile beraber Harran’ın mevcut Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Ak Parti’den aday gösterilmediği için başka bir parti ile yoluna devam etmek istedi.Ak Parti’den aday gösterilmeyen Mehmet Özyavuz Demokrat Parti’ye geçtiğini şu sözleriyle duyurmuştu; “Sevenlerimizin isteği üzerine Demokrat Parti’den aday olduk”. Mehmet Özyavuz’un Demokrat Parti’ye geçmesi ile beraber birçok farklı yorumlar gün yüzüne çıktı. Özyavuz’un Demokrat Parti’den aday olduğu sırada “Kazanırsam, Ak Parti’ye Geçeceğim” sözlerinden sonra; Şanlıurfa’da miting veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tepkisine neden olmuştu.Erdoğan, Harran’ın Mevcut belediye Başkanı Mehmet Özyavuz için; “Bu trenden inen bir daha binemez” ifadelerini kullanmıştı.Tüm bu olanlardan sonra TBMM idare amiri ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dr. Halil Özcan da Mehmet Özyavuz’un bu açıklamasına ithafen katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Özcan açıklamasında şunları ifade etti; ““Dün AK Parti sayesinde makam sahibi olanlar, AK Parti ile güçlenmişlerdir. Bugün makam elinden alınmışsa, bize karşı aday olmuşsa demek ki kendisine çalışıyor. Aday gösterilmemişse bu adamın peşinden gitmenin hiçbir anlamı yoktur” dedi.Editör: Bahar Yüksel