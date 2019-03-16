Şehit Edilen Müslümanlar İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Müslümanlara Ağız Zulümler Yapılmaktadır

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Turgutlu Sivil Dayanışma Platformu'nun bileşenleri tarafından Turgutlu Pazar Camii'nde basın açıklaması ve ardından Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen terör saldırısı ile şehit edilen 49 Müslüman için Turgutlu'da gıyabi cenazesi namazı kılındı.Basın açıklamasını Eğitim Bir-Sen Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Tanrıkulu okudu. Tanrıkulu, açıklamasında, "Son Günlerde İslam'a ve Müslümanlara yönelik saldırılar artmıştır. Siyonist İsrail, Kudüs'te kutsal mabedimiz Mescid-i Aksa'yı işgal ederek Müslümanlara ağır zulümler yapmaya devam etmektedir. Bu ve benzeri saldırılar devam ederken Yeni Zelanda'da camilere yapılan saldırıda 49 Müslüman kardeşimiz hunharca şehit edilmiş, 48 kardeşimiz de yaralanmıştır. Saldırganın, saldırı için seçtiği yer ve zamandan silahların üzerine kimi İslâm karşıtı teröristlerin ve Müslümanlara karşı mücadele etmiş tarihi kişilerin isimlerinin yazılı olmasına, katliamın yapılma biçimine, saldırı anının Facebook'ta yayımlanmasına kadar birçok sembol İslamofobya'nın ne ölçüde tehlikeli bir aşamaya geldiğini göstermektedir. Saldırganın saldırıdan önce Türkleri de hedef alan 87 sayfalık manifesto yayımladığı, manifestoda Türklerin Avrupa'dan tamamen söküleceğinin ve İstanbul'daki bütün camilerin yıkılarak, Ayasofya'nın kiliseye çevrileceğinin ifade edildiği bilgisi, şeytanca niyetleri olan odakların, insanlığa, dine dayanarak vahim, korkunç bir komplo kurduklarını göstermektedir." dedi.Tanrıkulu, "Daha önceden benzer versiyonlarını Avrupa ve ABD'nin birçok şehrinde gördüğümüz bu saldırılar, dini inançların, siyasal güç mücadeleleri ve sömürü hesapları için kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Dünyanın barışa en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde, kimi ülkeler, dinler çatışmasını körükleyecek tarzda İslam karşıtlığını adeta siyasi tutuma dönüştürmüştür. Bu, çok korkunç ve tehlikeli bir yoldur. Kimi batılı ülkelerin, sokaklara, caddelere korku salan, hayatın ritmini, düzenini, huzurunu bozan bu çarpık, sahte ve ikiyüzlü yaklaşımı, kendi ülkeleri ve insanlık için felaketten başka bir şey getirmedi, getirmez. Biz, ırkı, dili, dini, coğrafyası ne olursa olsun medeniyet değerlerinin bütün insanlara ait olduğunu, zor ve şiddet kullanmak, nefret yaymak gibi terörist yöntemlerin dini, dili, coğrafyası ne olursa olsun reddedilmesi gerektiğini savunduk, savunuyoruz. Ölüm ve kan üzerine kurulu hiçbir girişimi, oluşumu, yaklaşımı kabul etmiyoruz. ‘Öteki' üzerinden kışkırtılıp tahrik edilen ve en nihayet teröre yöneltilen sapkın duygular sonunda dönüp sahiplerini vurur, vurmaktadır, vuracaktır. Özellikle batılı aydın ve siyasetçiler, fazla vakit geçirmeden yuvarlanmakta oldukları uçurumun kıyısından dönmeli, insanlığın huzuru, mutlu geleceği için kayıtsız şartsız barışı ve insan haklarını desteklemelidir. Başta siyasiler, yöneticiler, aydınlar, sivil toplum örgütleri, gazeteciler olmak üzere, herkes sorumlu davranmalı; haktan, adaletten, mazlumdan yana tavır almalıdır. Bu insanlıktan nasibini almamış zihniyetin ve ruh hâlinin sonucu olan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini, demeçleri, yazıları, tavırları ile bu nefret ortamına zemin hazırlayanları lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.Basın açıklamasının ardından şehit edilen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı ve ardından dualar edildi.Editör: Bahar Yüksel