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Bu haber 16 Mart 2019 20:15:04 Tarihinde eklenmiştir.

​8 Bin Bekçinin Alınacağı Tarih Belli Oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü, 8 bin bekçi alınacağını, ön başvuruların 18 Mart-1 Nisan tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

​8 Bin Bekçinin Alınacağı Tarih Belli Oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü, internet sitesinden yaptığı bildiride 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı için başvuru şartlarını açıklandı. Adaylar 18 Mart-1 Nisan tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek. Adaylar alıma ilişkin ayrıntılı bilgiye Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi www.pa.edu.tr üzerinden ulaşabilecek.

 

Bekçi Adaylarında Aranan Şartlar Nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği" için başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar ise şu şekilde:

“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, en az 167 cm boyunda olmak, beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak, askerlik ödevini bitirmiş olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak, kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak, memuriyete engel bir hali bulunmamak, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, sağlık yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.”  



Editör: Bahar Yüksel
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