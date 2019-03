Erdoğan, Türkiye'yi 17 Yılda Katbekat Biz Büyüttük, Biz Zenginleştirdik

“ÇATALCA, TÜRKİYE’NİN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİ EN YOĞUN İLÇELERİNDEN BİRİ”

“ÇATALCA’YI GELECEĞE TAŞIYACAK TÜM PROJELERİMİZ HAZIR”

“TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK DEMOKRASİ REFORMLARINI, HAK VE ÖZGÜRLÜK AÇILIMLARINI HAYATA GEÇİRDİK”

“TÜRKİYE’Yİ 17 YILDA KATBEKAT BİZ BÜYÜTTÜK, BİZ ZENGİNLEŞTİRDİK”

“İSTANBUL’LA BİRLİKTE YOL YÜRÜMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Açılış Töreni’ne katıldı. Çatalca Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen ve yapımı hâlen devam eden otoyolun Çatalca-Yassıören Kesimi ile Habibler ve Başakşehir kavşakları arasındaki kesimin hizmete açıldığı törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuşma yaptı.398 kilometre uzunluğunda olan Kuzey Marmara Otoyolu’nun, 70 kilometrelik Kınalı-Odayeri kısmının en önemli bölümünü oluşturduğunu ve bugüne kadar 1,2 milyar dolar yatırım yapıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün açılışla otoyolun Çatalca’ya kadar uzatılmış olduğunu, artık Çatalca- Kurtköy arasındaki yolculuğun 50 dakikada tamamlanabileceğini, Çatalca’dan İstanbul Havalimanı’na ise 13 dakikada ulaşılabileceğini kaydetti.Yatırım bedeli 180 milyon dolar olan Çatalca-Yassıören kısmının ve yatırım bedeli 15 milyon dolar olan bağlantı kavşaklarının ilçelere ve İstanbul’a hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin Türkiye’ye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.Çatalca’nın tarihî kimliğine değinerek Balkan harbi sonrasında Balkanlardan anayurda göç edenlerin bir bölümünün Çatalca’yı mesken tuttuğunu, mübadele döneminde de ilçeye göçlerin sürdüğünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Çatalca’nın; 39 mahallesi ve 75 bine yaklaşan nüfusuyla Türkiye’nin kültürel zenginliği en yoğun ilçelerinden biri olduğunu belirtti.Bugün bir kısmının daha açıldığı Kuzey Marmara Otoyolu ile ilçeyi, İstanbul’un merkezine her gün biraz daha yakınlaştırdıklarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığı aynı zamanda hızlı tren hattı da olan, Gebze-Halkalı banliyö tren hattını Çatalca’ya kadar uzatarak, ilçeyi; banliyö ve hızlı tren vasıtasıyla İstanbul’a ve tüm Türkiye’ye daha da yakınlaştıracaklarını açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde Çatalca’da yapmayı planladıkları projelerle ilgili şu açıklamaları yaptı: “İlçemizin turizmini geliştirmek için, bu bölgede yürüyüş güzergâhlarından yamaç paraşütüne kadar her türlü doğa sporunu teşvik edecek düzenlemeler yapacağız. Trakya bölgemizin önemli tarım-hayvancılık merkezlerinden biri olan Çatalca’yı, ihtisas tarım ve hayvancılık organize sanayi bölgesiyle önde gelen bir üretim üssü hâline dönüştüreceğiz. Artık ilçe merkezinin içinde kalan küçük sanayi sitesini kaldırıp, daha geniş bir alanda yepyeni ve modern bir sanayi sitesi kuracağız. Kültür sanat merkeziyle, kapalı pazar yeriyle, kapalı spor salonuyla, meydanıyla, çevre düzenlemeleriyle, sosyal tesisleriyle Çatalca’yı geleceğe taşıyacak tüm projelerimiz hazır.”Her seçimin yeni bir başlangıç olduğunu ve Türkiye’nin 24 Haziran’da, yepyeni bir yönetim sistemine geçişin başlangıcını yaptığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi de belediyelerde aynı heyecan içindeyiz. Gerek ilk defa gösterdiğimiz adaylarımız, gerek görevdeki başkanlardan gösterdiğimiz adaylarımız, projeleriyle, hedefleriyle, vizyonlarıyla gece gündüz çalışıyorlar. Tek gayemiz ülkemize ve şehrimize en iyi hizmeti getirmektir” şeklinde konuştu.Bugüne kadar İstanbul’a ve Türkiye’ye eser kazandırmaktan, hizmet etmekten, proje gerçekleştirmekten başka bir şey yapmadıklarını, hiç kimsenin kökeniyle uğraşmayıp kimsenin inancına karışmadıklarını ve meşrebini sorgulamadıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye tarihinin en büyük demokrasi reformlarını, hak ve özgürlük açılımlarını kendilerinin hayata geçirdiğini dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’yi 17 yılda katbekat biz büyüttük, biz zenginleştirdik. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, spordan sosyal yardımlara kadar her alanda Cumhuriyet döneminde yapılanların beş katı, on katı hizmete imza attık. Bunlarla da kalmadık, ülkemizin yurt dışındaki itibarını yükselttik. Buradaki kardeşlerimizin çoğu atalarının yaşadığı Balkanlar’a gitmişlerdir, Türkiye’ye oralarda nasıl gıptayla bakıldığını bizzat görmüşsünüzdür. Bizim amacımız, hem ülkemizin bu kazanımlarını daha ileriyle taşımak hem de içinden geçtiğimiz kritik dönemde ekonomik ve güvenlik alanlarında başladığımız işleri bitirmektir. Ülkemizi bugünkü seviyesine getirmemizin gerisinde sağladığımız siyasi istikrar ve toplumsal huzur iklimi vardır. İnşallah önümüzdeki seçimlerde istikrar ve güven iklimini bir kez daha tesis ederek 2023 hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz.”Gelecek nesillere miras bırakacakları 2053 ve 2071 vizyonları için bunu başarmak zorunda olduklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul bugüne kadar girdiğim her mücadelemde yanımda oldu, inşallah 31 Mart’ta da İstanbul’la birlikte yol yürümeyi sürdüreceğiz” dedi.Konuşmasında Yeni Zelanda’da Cuma namazına gelen 49 Müslümanın şehit edilmesiyle sonuçlanan terör saldırısıyla ilgili, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının İslam dünyasını suçlayıcı açıklamalarına ve ‘İslam dünyasından kaynaklanan terör’ ifadelerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili parti liderinin söz konusu açıklamalarının video görüntüsünü meydandaki dev ekrandan vatandaşlara gösterdi.Müslümanları suçlayan ifadeleri Avustralya’daki senatörün kullanabileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bay Kemal, eğer sen bir Müslümansan, terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin? Önce sen kendini bir test et” diye ekledi.Bir Müslüman kimsenin bunları söyleyemeyeceğinin ve Müslümanlara bunu yakıştıramayacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Senin bir defa vatanseverliğin diye bir şey yok, senin milliyetperverliğin diye bir şey yok, seni biz iyi tanıyoruz. Sen bu ülkede şu anda kimlerle berabersin? Teröristlerle berabersin. Kim var senin kolunda? HDP var, öbür tarafta sözde İyi Parti var, işte bir de sözde maalesef Saadet var, dörtlü bir çete, beraber yürüyorlar.”Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda açılışını yaptığı Kuzey Marmara Otoyolu’nun hizmete sunulan bölümlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.