​Mansur Yavaş’tan Şok Sözler, Entrikalarla Seçime Müdahale Hazırlıkları Var

CHP ve İYİ Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan Adayı Mansur Yavaş, bazı çevrelerin 31 Mart’a yaklaştıkça, üzerine oynanan oyunlara yenilerini eklenmeye yönelik yeni planlar yaptıklarını açıkladı. Araştırma şirketlerinin anket sonuçlarında, farkı açtığının görülmesi üzerine, kendisine yönelik iftira, komplo ve karalama çalışmalarının hız kazanacağına dikkat çeken Yavaş, vatandaşları yaptığı yazılı açıklama ile uyardı. İşte o açıklama:Kamuoyunun dikkatine,Ankara’daki yerel seçimlerle ilgili, sahadan istedikleri sonuçları alamayanların, kısa bir süre önce, şahsıma ve Ankaralının iradesine kurdukları kumpas malumunuzdur.Kurdukları tuzağın Allah’ın izniyle ayaklarına dolanması, anlaşılan o ki, Ankara’daki yarışı hukuk dışı yollarla alabileceklerini zannedenlerin art niyetlerini durdurmaya yetmemiştir.Buradan uyarıyorum: Yeni ayak oyunları ve entrikalarla seçime ve Ankaralıların hür iradesine müdahale hazırlıkları söz konusudur.Her türlü yalan, iftira ve komploya rağmen, anketlere yansıdığı biçimde, aradaki farkın artık kapatılamayacak boyutlara ulaşmış olması, rakibimizi yeni arayışlara itmiştir.Şahsımızı önce radikal örgütlerle, ardından PKK’yla ilişkilendirmeye ve seçmeni yönlendirmeye yönelik provokasyonlar tutmayınca, defalarca hüküm giymiş bir suç makinesinin iftiralarını sığınmışlardı.O komplodan da sonuç alınamayıp, anketlerdeki büyük farkın daha da açılması durdurulamayınca, bu defa yeni bir komployu hayata geçirme hazırlıkları başlatılmıştır.Önce bazı gazetecilere hazırlık için yazdırılan yazılar ve ardından Mehmet Özhaseki’nin AŞTİ yönetimiyle, basın mensupları dışarı çıkarıldıktan sonra yaptığı konuşma bilgimiz dahilindedir.Seçimlere iki hafta kala, hüküm giymiş bir suç makinesi üzerinden sonuç alamayanların, şimdi de yargıyı alet ederek ‘itibarsızlaştırma’ gayretine girişeceklerine dair kuvvetli delillere sahibiz.Demokrasiye, hukuka ve Ankaralıların hür iradesine karşı girişilecek tavırların sadece Ankara’da değil tüm Türkiye’de seçimlere gölge düşüreceğinin bilinmesi lazımdır.Ayrıca şu da bilinmelidir ki, milletimiz, mahkeme kararlarıyla suç işlediği sabit bulunmuş birisine tek kelime etmeyip, onun iftiraları üzerinden mağduru karalamaya çalışanları görmüştür.Milletimiz, utanç verici suçların sahibinden ‘saygın iş adamı’, mağdurdan ise ‘dolandırıcı’ çıkarmaya çalışan ucuz siyaseti teşhis etmiştir ve bu siyasetin sahiplerine hak ettiği dersi vermek için sandığı beklemektedir.Seçmenlerin hakemliğinden korkanların ve sahadan gelen kötü sonuçlarla paniğe kapılıp hukuk dışı yollarla çare arayanların zavallılığı sonuç vermeyecektir. Bu komplolardan sonuç alınmasına ne biz, ne de Ankara seçmeni izin verecektir.Yaptıklarını ve yapmaya çalıştıklarını biliyoruz. Onların seçimin gidişatını değiştirmek için kafalarındaki tuzaklar ne olursa olsun, hukukumuzu ve Ankaralının iradesini kimseye paspas ettirmeyeceğiz.Ankara’da seçmen kararını çoktan vermiştir ve bu kararlılıktan vaz geçmeyeceğini sokak sokak, cadde cadde, mahalle mahalle, köy köy göstermektedir. Karanlık odalarda kurulan hiçbir pusu bu akıbeti değiştiremeyecektir.Ankaralıların büyük iradesiyle yürüdüğümüz bu yolda, karşımızdaki koroya, önceki gün HDP Genel Başkanı Sezai Temelli’nin, ardından da Doğu Perinçek ve Aydınlık gazetesinin eklenmiş olması, sadece ve sadece doğru yolda olduğumuzun ispatıdır.Seçime demokrasi ve hukuk dışı müdahalelerle ilgili gelişmeler ve aldığımız bilgiler kamuoyuyla paylaşılacak, Ankaralı seçmen nezdinde çoktan bitmiş seçimlere düşürülmek istenen her türlü gölge, tarafımızca takip ve ifşa edilecektir.Kimse merak etmesin. Hak yerini bulacak, Ankara kazanacak.Saygılarımızı sunuyoruz.Editör: Bahar Yüksel