​Kurtulmuş Hangi Urfalı Siyasetçiye Bremen Mızıkacısı Benzetmesi Yaptı?

“Bize karşı kurulan ittifak, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti’yi yıkmak için kurulan bir ittifaktır”

“Hem ittifak yapıyorsun, hem de yapmadım diyorsun”

“Oylarını CHP ve HDP’den almayı planlıyor, SP amblemi altında seçime gidiyor”

Kurtulmuş, bazı muhalefetin siyasi aktörlerinin terör örgütlerine verdikleri desteğin, bu grupları güçlendirdiğini belirterek, “Gezi parkı olduğunda CHP’nin bazı milletvekilleri oraya giderek, zulüm 1453’te başladı diyenlere destek verdi. Hatta CHP’nin Başkanı gezi olaylarından 6 gün sonra grup toplantısında ‘Taksim’de özgürlük mücadelesi veren genç kardeşlerimi gözlerinden öpüyorum’ dedi. Bu onları cesaretlendirmek, onlarla içli dışla olmak değil mi?” ifadelerine yer verdi.Cumhur İttifakı’na karşı kurulan Millet İttifakı hakkında da açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, “CHP, HDP, İP ve SP partilerinin yöneticilerini bir araya toplasanız ve Türkiye siyasetine ilişkin 4 tane ortak cümle söyle deseniz yoktur. Neyin ittifakını yapıyorsunuz? Benzemezler ittifakı. Birbirine benzemezler hepsi ayrı telden çalar. Bunların bir tane ortak yönleri var; Tayyip Erdoğan ve AK Parti gitsin de, nasıl giderse gitsin diye düşünüyorlar. Bu millet nasıl meydanlarda müsaade etmediyse, karşımızdaki benzemezler ittifakına demokratik olarak sandıklarda da müsaade etmeyecek ve haddini bildirecektir, Cumhur İttifakı’nı açık ara birinci çıkartacaktır” ifadelerini kullandı.Kurtulmuş, “CHP’li arkadaşlarımıza sorduğumuzda biraz mahcup, yüzleri kızarıyor HDP ile ittifak yaparlarsa diye, belli olmasın diyorlar. Yapmadık diyorlar. Biz MHP ile ittifak yapıyoruz ve bunu da göğsümüzü gere gere söylüyoruz. Hem ittifak yapıyorsun hem de ‘yapmadım’ diyorsun. 24 Haziran seçimlerinde de yaptınız. İstanbul Adalar’da HDP’nin oyu yüzde 23, Şişli’de yüzde 18, Beşiktaş’ta yüzde 15. Çankaya’da yüzde 14, İzmir Bornova’da yaklaşık yüzde 15. Peki HDP’nin bu kadar oyu nereden geldi? Bazı CHP’liler el atından örtülü ittifak yaptılar. HDP’ye oy verelim de onlarda barajı geçsin, böylelikle AK Parti parlamento da çoğunluğa sahip olmasın diye düşündüler” şeklinde konuştu.Numan Kurtulmuş konuşmasını şöyle tamamladı:“Şanlıurfa’nın bizim karşımızdaki belediye başkan adayı Doğruyol Partisi kökenli bir aileden geliyor. Oylarını HDP’den ve CHP’den almayı tasarlıyor. Parti amblemi olarak da Saadet Partisi’nin amblemi altında seçime giriyor. Siz buradan bir şey anladınız mı? Bu ittifakın Bremen Mızıkacıları ittifakını olduğunu bundan daha iyi anlatan bir şey yok. Allah'ın izniyle gereken cevap 31 Mart tarihinde verilecek. Vatandaşlarımız Cumhur İttifakı’nı açık ara birinci çıkartarak Türkiye’nin yeni istikametinde yoluna devam etmesini sağlayacaktır.Editör: Bahar Yüksel