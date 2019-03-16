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Bu haber 16 Mart 2019 15:04:04 Tarihinde eklenmiştir.

​Son Dakika! Şanlıurfa’da Aşiret Üyeleri Arazi Kavgasına Girdi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde husumetli iki aşirete mensup üyeleri arasında kavga çıktı. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

​Son Dakika! Şanlıurfa’da Aşiret Üyeleri Arazi Kavgasına Girdi

Şanlıurfa'da husumetli olan iki aile arasında arazi kavgası çıktı.


 

Aşiret Üyeleri Birbirine Girdi

Edinilen bilgiye göre daha önceden arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan iki aşirete mensup üyeler Viranşehir ilçesine bağlı Kale Mahallesi’nde karşılaştı. Yaşanan tartışma sonrası aşiret üyeleri birbirine silah, taş ve sopalarla saldırdı. Özel hareket polislerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede zırhlı araçlar da devriye gezdi. 
 



 

Olayla İlgili 2 Kişi Gözaltına Alındı

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, 1’i ağır 3 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.  2 kişinin gözaltına alındığı kavga sonrası polis bölgede inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 
 
 








Editör: Bahar Yüksel
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