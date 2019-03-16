​Yeni Zelanda Saldırısından Müslüman Nüfusu Sorumlu Tuttu, Kafasına Yumurta Yedi

Yeni Zelanda Olayının Sebebi Müslüman Göçü

Yumurta Kıran Protestocuya Tokatla Cevap

Protestocu Gözaltına Alındı

Yeni Zelanda olayı ile ilgili açıklama yaptığı sırada protesto edildi.Avustralya'da bir protestocu, bağımsız senatör Fraser Anning'in Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının nedeninin "Müslümanların ülkeye göçü" olduğunu söylediği anda kafasında yumurta kırdı.Fraser Anning ise gazetecilere konuştuğu sırada kafasında yumurta kıran protestocuya tokatla karşılık verdi. videoların kayıtta olduğu sırada Anning'in destekçilerinin 17 yaşındaki protestocuyu yere yatırdıkları görüldü.Ona hakaret edenlerden birinin protestocuya küfrettiği de duyulurken, protestocu önce gözaltına alındı daha sonra serbest bırakıldı.Editör: Bahar Yüksel