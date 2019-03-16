Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 16 Mart 2019 13:05:44 Tarihinde eklenmiştir.

24 İlde Başladı! ​Kadınlar, Aralarında Şanlıurfa da Var

Geleceği Yazan Kadınlar Projesi kapsamındaki eğitimler bugün 24 ilde 10.00-17.00 saatleri arasında bin 601 katılımcı ile 58 sınıfta eş zamanlı olarak başladı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Geleceği Yazan Kadınlar'ın elde edeceği başarının, teknolojinin erkeklere ait bir alan olduğu algısını yıkacağını söyledi. Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’nde Şanlıurfa da yer alacak.

24 İlde Başladı! ​Kadınlar, Aralarında Şanlıurfa da Var

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Turkcell ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde başlatılan ve geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde ve himayelerinde tanıtımı yapılan ‘Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’nde eğitimler bugün başladı. 24 ilde, 10.00-17.00 saatleri arasında bin 601 katılımcı, 58 sınıfta eş zamanlı olarak ders görecek. 


Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, kadınları yazılım konusunda eğitmek, istihdam kapasitesini ve girişimciliğini artırmak amacıyla bu işe giriştiklerine ifade ederken, TOBB olarak Turkcell ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile işbirliği içerisinde olduklarını hatırlattı. Türkiye’nin en geniş kadın örgütünü oluşturan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin bölgelerinde büyük bir fedakarlık ve özveri ile projeye destek verdiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Proje ortağımız Turkcell’e ve bu işin başarıya ulaşması için elini taşın altına koyan tüm kadın girişimcilerimize can-ı gönülden teşekkür ediyorum" dedi. 


 

Önyargıları yıkacak proje 

Teknolojinin dünyanın her yerinde erkeklere özgü bir alan olarak algılandığına işaret eden Hisarcıklıoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: 
"Geleceği Yazan Kadınlar'ın başarısı, bu algının ne kadar yanlış olduğunu ispatlıyor. Önyargıları yıkıyor. Nüfus avantajımızı fırsata çevirmek için böyle projelerin sayısını artırmalıyız. Zengin olmak için niceliği nitelikle birleştirmeliyiz. Bugün, yazılım geliştirmeyi biliyorsanız, geleceğin en hızlı büyüyecek şirketlerinde çalışabilirsiniz. Çalışmak bir yana böyle şirketler kurabilirsiniz. Yazılımcı sayımız ne kadar fazla olursa, milyar dolarlık start-up'ların bizden çıkma ihtimali de o kadar yüksek olur. Proje; eğitim süreci, proje geliştirme ve final aşaması olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor. İllerde Oda ve Borsalarımızın hizmete binalarında gerçekleştirilen sınıf içi eğitimler ile desteklenen programda, Turkcell eğitmenleri yüz yüze ve online eğitim verirken TOBB’un akıl hocaları fikirlerin ticarileşebilirliği yönünde sürece destek veriyor.” 


 

Hangi illerde eğitim verilecek 

Projenin hayata geçirileceği illeri açıklayan Hisarcıklıoğlu, "Projenin bilinirliği ve başvuru sayısının artması için proje illerinin TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanları ve kurul üyeleri yerelde ciddi katkı sağlıyorlar. Projenin hayata geçirileceği iller Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakaları, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon. Teknolojide kadın istihdamını artırmak amacıyla hayata geçirilen Proje, Barselona’da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi’nde Kadın için Teknoloji kategorisinde ödül alarak dikkat çekerken, Birleşmiş Milletler’de Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri toplantısında da iyi uygulama örneği olarak diğer ülkelerden katılımcılar ile paylaşıldı" ifadelerini kullandı. 



Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
Aslan, İstihdama Katkı Sağlayacağız
Aslan, İstihdama Katkı Sağlayacağız
Essum Aslan, “Ürettiklerimiz satıp belediyeye gelir sağlarken aynı zamanda üretim yapan personel ile de istihdama katkıda bulunacağız.” dedi.
​Karaköprü’de Çanakkale Sargı Yeri Oyunu Sahnelendi
​Karaköprü’de Çanakkale Sargı Yeri Oyunu Sahnelendi
Karaköprü Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Haftası nedeniyle Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün yaptığı etkinlikle ‘Çanakkale Sargı Yeri: Bir Direniş ve Diriliş Öyküsü’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
24 İlde Başladı! ​Kadınlar, Aralarında Şanlıurfa da Var
24 İlde Başladı! ​Kadınlar, Aralarında Şanlıurfa da Var
Geleceği Yazan Kadınlar Projesi kapsamındaki eğitimler bugün 24 ilde 10.00-17.00 saatleri arasında bin 601 katılımcı ile 58 sınıfta eş zamanlı olarak başladı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Geleceği Yazan Kadınlar'ın elde edeceği başarının, teknolojinin erkeklere ait bir alan olduğu algısını yıkacağını söyledi. Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’nde Şanlıurfa da yer alacak.
​İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği GAP İdaresini Ziyaret Etti
​İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği GAP İdaresini Ziyaret Etti
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından sosyal sorumluluk projelerinin GAP Bölgesi’nde yaygınlaştırılması amacıyla uygulanan özel sektör işbirliği programı kapsamında İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) üyelerinden oluşan heyet, Şanlıurfa ve Mardin’de uygulanan projeleri yerinde görmek amacıyla 14-15 Mart tarihlerinde bölgeye bir inceleme ziyareti gerçekleştirdi.
Şanlıurfa’da Namaz Kılan Cemaatin Ayakkabılarını Çaldı
Şanlıurfa’da Namaz Kılan Cemaatin Ayakkabılarını Çaldı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde camide namaz kılan cemaatin ayakkabılarını teker teker deneyen hırsız, ayağına uyan ayakkabıları çaldı. Hırsızlık anı anbean kameralara yansıdı.
Harran Üniversitesinde Tıp Bayramı Kutlandı
Harran Üniversitesinde Tıp Bayramı Kutlandı
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen bir etkinlikle Tıp bayramın 100. yılı kutlandı.
Urfa’da Göç Koordinasyon Ve İşbirliği Toplantısı Yapıldı
Urfa’da Göç Koordinasyon Ve İşbirliği Toplantısı Yapıldı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, paydaş kuruluşlarla bir araya gelerek Türkiye'de yerleşik bulunan Suriyelilerin eğitim, sosyal ve ekonomik alanlardaki entegrasyonu ile ilgili 'Göçmen koordinasyon ve işbirliği toplantısı' düzenledi.
BM Kalkınma Programı İle Halfeti’deki Kadınlara Ulaşıldı
BM Kalkınma Programı İle Halfeti’deki Kadınlara Ulaşıldı
Suriyeli ve yerel halktan kadınlar birlikte üretiyor, birlikte güçleniyor! Güneydoğu Anadolu’daki 14 ÇATOM’da düzenlenen 70 farklı aktiviteyle 2.893 Suriyeli kadın ve 2.256 yerel halktan kadına ulaşıldı.
​Güneren’den Ömer Ay’a Tam Destek
​Güneren’den Ömer Ay’a Tam Destek
Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesine Bağlı Güneren Köyün’den Ömer Ay’a tam destek geldi.
​Ayhan Meclis Üyesi Adayları İle Biraraya Geldi
​Ayhan Meclis Üyesi Adayları İle Biraraya Geldi
Akçakale Belediye Başkanı ve Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Ecz. Abdülhakim Ayhan, Saadet Partisi Akçakale Belediye Meclis Üyesi Adayları ile bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi.
​Mirkelam, Daha Şimdiden Vatandaşlarının Rahatını Sağlamaya Başladı
​Mirkelam, Daha Şimdiden Vatandaşlarının Rahatını Sağlamaya Başladı
Birecik Ak Parti Belediye Başkan Adayı Mahmut Mirkelem, Birecik’teki seçim bürosunun önünde vatandaşlarla bir araya geldi.
​TBMM İdare Amiri AK Vekil Özcan, Çalmadık Kapı Bırakmıyor
​TBMM İdare Amiri AK Vekil Özcan, Çalmadık Kapı Bırakmıyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özcan, 31 Mart yerel seçimlerde AK Partiye ve Başkan adaylarına destek maksadıyla memleketi Şanlıurfa genelinde çalmadık kapı bırakmadan çalışmalarını sürdürüyor.
​Son Dakika! Çatışma Çıktı! İki Asker Şehit, 8 Asker Yaralı
​Son Dakika! Çatışma Çıktı! İki Asker Şehit, 8 Asker Yaralı
​Son Dakika! Şanlıurfa’da Aşiret Üyeleri Arazi Kavgasına Girdi
​Son Dakika! Şanlıurfa’da Aşiret Üyeleri Arazi Kavgasına Girdi
​Şanlıurfa’dan Çoruma Kızamık Götürdüler, 8 Kişide Görülünce Alarma Geçildi
​Şanlıurfa’dan Çoruma Kızamık Götürdüler, 8 Kişide Görülünce Alarma Geçildi
​Şanlıurfa’da HDP'nin Pankartı Mahkeme Kararıyla Kaldırıldı
​Şanlıurfa’da HDP'nin Pankartı Mahkeme Kararıyla Kaldırıldı
Advert
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
Advert
Advert
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:07
Güneş
06:28
Öğle
12:41
İkindi
16:01
Akşam
18:41
Yatsı
19:56
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
Advert
ANKET
TÜMÜ

﻿