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Bu haber 16 Mart 2019 11:00:36 Tarihinde eklenmiştir.

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​Yeni Zelanda Teröristi Yakalandı, Yaptığı İşaret Kafaları Karıştırdı

Brenton Harrison Tarrant, mahkemeye çıkarıldı. 28 yaşındaki zanlı mahkeme sırasında bile “beyaz üstünlüğünü” anlatan bir Nazi işareti yaptı. Tarrant, 5 Nisan'a kadar gözaltında tutulacak.

 

Zanlının yaptığı işaret gündem oldu 

Avustralyalı cami katliamcısı Brenton Harrison Tarrant günün ilk saatlerinde mahkemeye çıkarıldı. Cinayetle suçlanan Tarrant kefalet başvurusunda bulunmadı. Tarrant, 49 kişinin ölümüne ve 48 kişinin yaralanmasına neden olan cami saldırılarının baş sorumlusu olarak yargılanacak. Tarrant mahkemeye mahkum kıyafetleri ve el ile ayakları prangalanmış şekilde çıkarıldı. Tarrant, dalgıçların “her şey yolunda” anlamında olan ancak Naziler arasında “tamam” anlamına gelen bir işaret yaptı. Sanığın eli ile yaptığı işaretin beyaz ırkın üstünlüğünü simgeleyen "White Power" yani, beyaz güç hareketi olduğu iddia ediliyor.



 

Hakime göre başkaları da var

Hakim Paul Kellar, Tarrant mahkemeden ayrıldıktan sonra, "Şu anda ortada bir cinayet suçlaması var, başkalarının olacağını varsaymak makul" dedi. Yeni Güney Galler'deki Grafton kasabasında yetişen Tarrant, Christchurch'un yaklaşık 360 kilometre güneyinde bulunan Dunedin şehrinde yaşıyordu. Avustralya polisi Tarrant'ın Grafton'daki olan bağlantılarını araştırıyor.

 

İkinci duruşması 5 Nisan'da görülecek

Güvenlik nedeniyle kapalı kapılar ardında yapılan duruşmadan sonra, Tarrant yeni bir duruşma için planlanan 5 Nisan tarihine kadar gözaltında tutulacak. Yeni Zelanda polisinin resmi hesabından yapılan açıklamada, "Şu anda yalnızca bir suçlama ile karşı karşıya kalsa da, ek suçlamalar da olacak. Bu davanın detayları mümkün olan en kısa sürede açıklanacaktır" denildi.


 

İkişer yarı otomatik ve av tüfeği var

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, katliamı "terörist saldırı" olarak nitelendirdi. Sanığın iki yarı otomatik tüfek ve iki ruhsatlı av tüfeği sahibi olduğunu söyleyen Ardern, ülkedeki silah sahibi olma yasasının en kısa sürede değiştirileceği sözünü verdi. Ardern, cinayetle suçlanan Tarrant'ın, aşırılıkçı hareketleri nedeniyle istihbarat servislerinin ya da polisin dikkatini çekmediğini açıkladı.


 

Zanlılardan birisi tahliye edildi

Başbakanı Ardern, Cuma günü tutuklanan diğer üç zanlıdan birinin tahliye edildiğini, diğer ikisinin de polis tarafından soruşturulduğunu söyledi. Bu arada soruşturulan diğer iki kişinin herhangi bir sabıka kaydının olmadığı da açıklandı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison da tutukluyu "şiddet içeren sağcı terörist" olarak nitelendirdi.  



Editör: Bahar Yüksel
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