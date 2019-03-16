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Bu haber 16 Mart 2019 09:30:15 Tarihinde eklenmiştir.

​İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği GAP İdaresini Ziyaret Etti

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından sosyal sorumluluk projelerinin GAP Bölgesi’nde yaygınlaştırılması amacıyla uygulanan özel sektör işbirliği programı kapsamında İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) üyelerinden oluşan heyet, Şanlıurfa ve Mardin’de uygulanan projeleri yerinde görmek amacıyla 14-15 Mart tarihlerinde bölgeye bir inceleme ziyareti gerçekleştirdi.

​İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği GAP İdaresini Ziyaret Etti

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği Başkanı ve üyeleri GAP İdaresi Başkanlığı’nı ziyaret etti.



 

Sorumluluk Projelerinin Geliştirilmesi Amaçlandı

Kamu-Özel Sektör Ortaklığı modellerini içine alan, bölgesel ve sosyal gelişmenin yanı sıra sürdürülebilirliği esas alan sosyal sorumluluk projelerinin GAP Bölgesi’nde yaygınlaştırılması amacıyla uygulanan işbirliği programı kapsamında gerçekleştirilen ziyarete İDA Başkanı Esra Şengülen Ünsür, Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, Desibel Ajans Başkanı Mustafa Kutlay, Hill & Knowlton Strategies Türkiye Genel Müdürü Pelin Kocaalp,  M3 Halkla İlişkiler Ajans Başkanı Melek Manisalı, Practice Ajans Kurucu Ortağı Ali Akkın ve Artı İletişim Yönetimi Ajans Ortağı Taylan Bilik katıldı.



 

Çeşitli Temaslarda Bulunuldu

İki gün süren programın birinci gününde ilk olarak heyete GAP İdaresi Başkanlığında düzenlenen toplantı ile bölgede uygulanan projeler hakkında bilgi verildi. Daha sonra Harran Üniversitesi Teknokent, Göbeklitepe, Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik mekanları ziyaret edildi. Ziyaretin ikinci gününde Mardin’e geçen heyet; Mardin Medrese Gül ÇATOM, Mardin Gençlik ve Kültür Evi ve Mardin Müze Müdürlüğü’ne ziyaretlerde bulundu. Daha sonra, Mardin’de hizmet veren ÇATOM Satış Mağazası ve GAP İdaresi tarafından desteklenen Kültür ve Sanat Sokağı’nda temaslarda bulunuldu.




Editör: Bahar Yüksel
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