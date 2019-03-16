Şanlıurfa’da Etkili Olan Sel Felaketinin Bilançosu Gün Yüzüne Çıktı

Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı

Daha Önce Uyarı Yapılmıştı

Şanlıurfa’da dün öğle vakitlerinde başlayan yağışlar gece olunca etkisini sel olarak gösterdi. Yolların su baskınları ile ulaşıma kapanmasından sonra birçok ev ve iş yerini su bastı.Özellikle Köprülü Kavşağı civarında oturan vatandaşların evlerinin giriş katları göle dönüşürken, ev eşyaları suyun üzerinde yüzmeye başladı. Kendi imkânları ile evlerine ve iş yerlerine dolan suyu boşaltmaya çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı.Su baskınlarının yaşandığı birçok yer cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vatandaşlar özellikle Piazza Alişveriş Merkezinin yanında yapılan köprülü kavşaktan gelen sel suları ile mağdur oldu. Vatandaşlar daha önceden ufak bir yağmurda mahallelerini su basıyor diye yetkililerden yardım talep etmiş ve geri dönüş alamamıştı. Yetkilileri “Daha büyük bir yağmurda sel suları evlerimizin içine kadar girecek. Bizlere yardımcı olun” uyarısında bulunan vatandaşların korktukları dün gece itibariyle başlarına geldi.İşte Şanlıurfa’da sel felaketinden etkilenen yüzlerce evden sadece bir tanesinin görüntüleri;Editör: Bahar Yüksel