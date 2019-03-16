​Şanlıurfa'da Gece Başlayan Sel Etkisini Sürdürüyor

Sürücüler Zor İlerledi

Vatandaşlar Uyarıldı

Şanlıurfa'da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili oldu.Öğleden sonra belli aralıklarla yağan yağmur, gece saatlerinde ise şiddetini arttırarak devam etti. Yağmur nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Sürücüler trafikte dikkatli bir şekilde ilerlerken caddeler ise adeta göle döndü.Seli en etkili hisseden yerlerden birisi de Süleymaniye, Devteşti Mahalleleri oldu. Yetkililer ise vatandaşları su baskınları ve sele karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.Editör: Bahar Yüksel