Şanlıurfa’da Namaz Kılan Cemaatin Ayakkabılarını Çaldı

- Namaz kılan cemaatin ayakkabılarını çalan hırsız kameraya yakalandı
Olay, Siverek ilçesi Camikebir Mahallesi'nde bulunan bir camide meydana geldi.
Cami İmamı Güvenlik Kameralarını İncelediAlınan bilgilere göre, cami cemaatinin sık sık ayakkabılarının namaz esnasında kaybolması üzerine, cami imamı güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde bir kişinin ayakkabıları tek tek deneyip, ayağına uygun olanları çaldığı görüldü.
Hırsızın Yakalanması İçin Çalışma BaşlatıldıBirden fazla ayakkabı hırsızlığı yaptığı tespit edilen ve görüntülerde eşkali tespit edilen hırsızı yakalamak için polis çalışma başlattı.
Editör: Bahar Yüksel
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