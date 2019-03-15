Başkan Baydilli Karaköprü’yü Kalkındıracak Projelerini Açıkladı

Ak Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Başkan Metin Baydilli Karaköprü’ye değer katacak 25 projeyi yaptığı tanıtım toplantısıyla açıkladı. Proje tanıtım toplantısına Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Ak Parti İstanbul Eski Milletvekili Metin Külünk, Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, İl ve İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve Adayları ile basın mensupları katıldı.Tanıtım toplantısında ilçeye kazandıracakları 25 projeyi tek tek açıklarken, proje yaparken vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini göz önünde bulundurduklarını ve vatandaş odaklı çalışmalar yaptıklarının altını çizdi.Başkan Adayı Baydilli şunları söyledi: “Bugün sizlere sunduğumuz projelerin hepsi Karaköprü’ye değer katacak, vatandaşlarımızın birçok ihtiyacını karşılayacak, gençlerin kültürel ve sportif gelişime katkı sağlayacaktır. Bu projelerimizin yanında asil görevlerimiz olan yol, parke, yeşil alan, temizlik gibi işleri de eksiksiz yerine getirmek için tüm ekiplerimizle birlikte çalışacağız.Biz ‘gönül belediyeciliği’ yapmak için çalışıyoruz ve asıl hedefimiz gönüllere girmektir. Proje, hizmeti herkes yapar ama gönüllere giremezsek, vatandaşlarımız Karaköprü’de mutlu bir şekilde yaşamazsa hiçbirinin anlamı kalmayacak. İnşallah yapacağımız projeler ve hizmetlerle hem gönülleri kazanacağız hem de ilçemizi hak ettiği yere getireceğiz.”Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ise Ak Parti hareketinin hizmet hareketi olduğunu dile getirerek, “Yaptığımız çalışmalar ve hizmetler zaten ortadadır. Bundan sonra da belediyelerimiz yapacakları projelerde vatandaşı merkeze alarak, vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri hayata geçireceklerdir. Metin Başkanımızı bu güzel projelerden dolayı kutluyorum, başarılar diliyorum” diye konuştu.Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Karaköprü ilçesinin Şanlıurfa’nın gelişen yüzü olduğuna dikkat çekerek ilçenin her geçen yıl önemli bir büyüme gösterdiğini dile getirdi.Milletvekili Cevheri, “Yapacağımız hizmetlerin merkezine insanımızı oturtuyoruz ve hizmetlerimizi insanların ihtiyaçlarına göre yapıyoruz. Karaköprü’de de vatandaşlar için çok güzel projeler hazırlandı ve inşallah vatandaşların hizmetine sunulacak” diyerek yapılacak projeler için Başkan Baydilli’yi tebrik etti.Ak Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan da Başkan Baydilli’yi tebrik ederken, “195 bin üzerinde nüfusa kesintisiz hizmet etmek kolay değildir. Bu hizmetlerin hepsi Ak Parti belediyeciliği ile gerçekleşmiş ve devam edecektir. Metin Başkanımıza bu hizmetleri ve projeleri için teşekkür ediyorum” dedi.Ak Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Başkan Metin Baydilli tanıtım toplantısının son bölümünde basın mensuplarının sorularını cevapladı.Başkan Baydilli’nin projeleri arasında şunlar yer alıyor:-Karaköprü’ye Alışveriş Ve Yaşam Merkezi-Gençlik Ve Spor Merkezi ProjesiKadın Yaşam Merkezi ProjesiKaraköprü Meydan ProjesiBilim Merkezi ProjesiHanların Bir Benzeri Karaköprü’ye KazandıracağızTasavvuf Müzesi ProjesiYerel Basın Müze ProjesiKaraköprü Orman Okulu ProjesiMasal Park ProjesiYeni Mesire Alan ProjesiKoku Bahçeleri ProjesiMillet Kıraathanesi ProjesiOkuma Evleri ProjesiHalk Eczanesi ProjesiMacera Parkuru ProjesiSanat Sokağı ProjesiEngelsiz Park ProjesiSemt Pazarı ProjesiKonuşan Parklar Projesiİkram Çeşmeleriyle vatandaşa hizmet edilecek.Maşuk Park ProjesiEditör: Ahmet Şen