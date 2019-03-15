Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 15 Mart 2019 22:20:26 Tarihinde eklenmiştir.

Başkan Baydilli Karaköprü’yü Kalkındıracak Projelerini Açıkladı

Ak Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Başkan Metin Baydilli yeni dönemde seçilmeleri durumunda Karaköprü’ye kazandıracakları projeleri yaptığı tanıtım toplantısıyla açıkladı.

Başkan Baydilli Karaköprü’yü Kalkındıracak Projelerini Açıkladı

Ak Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Başkan Metin Baydilli Karaköprü’ye değer katacak 25 projeyi yaptığı tanıtım toplantısıyla açıkladı. Proje tanıtım toplantısına Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Ak Parti İstanbul Eski Milletvekili Metin Külünk, Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, İl ve İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve Adayları ile basın mensupları katıldı.

Tanıtım toplantısında ilçeye kazandıracakları 25 projeyi tek tek açıklarken, proje yaparken vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini göz önünde bulundurduklarını ve vatandaş odaklı çalışmalar yaptıklarının altını çizdi.




Başkan Adayı Baydilli şunları söyledi: “Bugün sizlere sunduğumuz projelerin hepsi Karaköprü’ye değer katacak, vatandaşlarımızın birçok ihtiyacını karşılayacak, gençlerin kültürel ve sportif gelişime katkı sağlayacaktır. Bu projelerimizin yanında asil görevlerimiz olan yol, parke, yeşil alan, temizlik gibi işleri de eksiksiz yerine getirmek için tüm ekiplerimizle birlikte çalışacağız.

Biz ‘gönül belediyeciliği’ yapmak için çalışıyoruz ve asıl hedefimiz gönüllere girmektir. Proje, hizmeti herkes yapar ama gönüllere giremezsek, vatandaşlarımız Karaköprü’de mutlu bir şekilde yaşamazsa hiçbirinin anlamı kalmayacak. İnşallah yapacağımız projeler ve hizmetlerle hem gönülleri kazanacağız hem de ilçemizi hak ettiği yere getireceğiz.”

Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ise Ak Parti hareketinin hizmet hareketi olduğunu dile getirerek, “Yaptığımız çalışmalar ve hizmetler zaten ortadadır. Bundan sonra da belediyelerimiz yapacakları projelerde vatandaşı merkeze alarak, vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri hayata geçireceklerdir. Metin Başkanımızı bu güzel projelerden dolayı kutluyorum, başarılar diliyorum” diye konuştu.

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Karaköprü ilçesinin Şanlıurfa’nın gelişen yüzü olduğuna dikkat çekerek ilçenin her geçen yıl önemli bir büyüme gösterdiğini dile getirdi.
Milletvekili Cevheri, “Yapacağımız hizmetlerin merkezine insanımızı oturtuyoruz ve hizmetlerimizi insanların ihtiyaçlarına göre yapıyoruz. Karaköprü’de de vatandaşlar için çok güzel projeler hazırlandı ve inşallah vatandaşların hizmetine sunulacak” diyerek yapılacak projeler için Başkan Baydilli’yi tebrik etti.

Ak Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan da Başkan Baydilli’yi tebrik ederken, “195 bin üzerinde nüfusa kesintisiz hizmet etmek kolay değildir. Bu hizmetlerin hepsi Ak Parti belediyeciliği ile gerçekleşmiş ve devam edecektir. Metin Başkanımıza bu hizmetleri ve projeleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Ak Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Başkan Metin Baydilli tanıtım toplantısının son bölümünde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Başkan Baydilli’nin projeleri arasında şunlar yer alıyor:

-Karaköprü’ye Alışveriş Ve Yaşam Merkezi
-Gençlik Ve Spor Merkezi Projesi
Kadın Yaşam Merkezi Projesi
Karaköprü Meydan Projesi
Bilim Merkezi Projesi


Hanların Bir Benzeri Karaköprü’ye Kazandıracağız
Tasavvuf Müzesi Projesi
Yerel Basın Müze Projesi
Karaköprü Orman Okulu Projesi
Masal Park Projesi
Yeni Mesire Alan Projesi
Koku Bahçeleri Projesi
Millet Kıraathanesi Projesi
Okuma Evleri Projesi
Halk Eczanesi Projesi
Macera Parkuru Projesi
Sanat Sokağı Projesi
Engelsiz Park Projesi
Semt Pazarı Projesi
Konuşan Parklar Projesi
İkram Çeşmeleriyle vatandaşa hizmet edilecek.
Maşuk Park Projesi




Editör: Ahmet Şen





 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Erdoğan,Gücünü İmandan, Vicdandan, Ahlaktan, Adaletten Alan Dirayetimizle Dünyayı Değiştireceğiz
Erdoğan,Gücünü İmandan, Vicdandan, Ahlaktan, Adaletten Alan Dirayetimizle Dünyayı Değiştireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep mitinginde yaptığı konuşmada Yeni Zelanda’daki terör saldırısıyla ilgili olarak, “Müslümanlar olarak asla baş eğmeyeceğiz, ama asla bu alçakların seviyesine de düşmeyeceğiz. Kökeni, inancı, meşrebi ne olursa olsun günahsız her masum insanın ölümüne karşı aynı ilkeli duruşu sergileyeceğiz. Yeni Zelanda’da, Filistin’de, Myanmar’da katledilen masum Müslümanlara hangi hassasiyeti gösteriyorsak, diğer insanlara da aynı şekilde yaklaşacağız” dedi.
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Yıldız, partisinin Başkan Adaylarına Destek Arayışlarını Sürdürüyor;
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Yıldız, partisinin Başkan Adaylarına Destek Arayışlarını Sürdürüyor;
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, partisinin Başkan adaylarına destek arayışlarını sürdürüyor. Her gittikleri yerde sıcak ilgi gördüklerini belirten AK Başkan Bahattin Yıldız, gönül belediyeciliğini anlatıp, Şanlıurfa’ya çağ atlatacaklarını söyledi.
Başkan Baydilli Karaköprü’yü Kalkındıracak Projelerini Açıkladı
Başkan Baydilli Karaköprü’yü Kalkındıracak Projelerini Açıkladı
Ak Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Başkan Metin Baydilli yeni dönemde seçilmeleri durumunda Karaköprü’ye kazandıracakları projeleri yaptığı tanıtım toplantısıyla açıkladı.
AK Parti Haliliye Belediye Başkan Adayı Mehmet Canpolat Coşuyor, Coşturuyor;
AK Parti Haliliye Belediye Başkan Adayı Mehmet Canpolat Coşuyor, Coşturuyor;
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Canpolat, 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarında coştukça coşuyor, kendisini izleyenleri, ziyaretine gelenleri de coşturuyor. AK Başkan adayı Canpolat, kendilerine ve partilerine gösterilen ilgiden dolayı, Allah’ın izni, halkımızın desteğiyle 31 Mart seçimlerinde zaferin AK Başkan adaylarının olacağını söylüyor.
Aslan, Makam Koltuğunda Oturmayacağım
Aslan, Makam Koltuğunda Oturmayacağım
Karaköprü’nün adayı Essum Aslan, “Bu arada bu makam koltuğunda bir mikrop var. O koltukta oturanın huyu değişiyor. Niyetim bu koltuğun yerine sandalye koymaktır.” dedi.
Vatandaş Hesap Sormalı Ve Sorgulamalı
Vatandaş Hesap Sormalı Ve Sorgulamalı
Seçim çalışmaları kapsamında onikiler mahallesi sakinleriyle buluşan Saadet Partisi Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Halil YİĞİT sonrasında kendilerini davet eden Kaya ailesini ziyaret etti.
Hekimoğlu: Haliliye Belediyesini Hep Birlikte Yöneteceğiz
Hekimoğlu: Haliliye Belediyesini Hep Birlikte Yöneteceğiz
Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu,seçim çalışmaları kapsamında Bezkiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Kara ve Derneğe bağlı bireylerle bir araya gelerekdestek istedi.
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Cilalı Boyalı Benzetmesi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Cilalı Boyalı Benzetmesi
Gaziantep'te düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Biz ülkemiz ve milletimiz için şehir şehir, fert fert ne yapabiliriz, hangi ne hizmetler getirebiliriz diye mücadele ederken, birileri de hep suyu bulandırmanın gayreti içerisinde. Kimse asıl niyetini söylemiyor. Milletin karşısına hep cilalı boyalı, makyajlı çıkıyorlar. Sonra gerçekler yağmur gibi yağmaya başladığında o cilalar dökülüyor, altından hakiki yüzleri çıkıyor" dedi.
Hastanede Korkutan Yangın, Hastalar Camdan Tahliye Edildi
Hastanede Korkutan Yangın, Hastalar Camdan Tahliye Edildi
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, trafodan kaynaklı bir yangın çıktı. Yangın nedeniyle hastalar camlardan itfaiye aracılığıyla tahliye edildi.
Milletvekili Aydınlık, AK Partili Vekillere Tepki
Milletvekili Aydınlık, AK Partili Vekillere Tepki
CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Çiftçi destekleme blokeleriyle ilgili Açıklamada bulundu
Aslan, Sağlık Çalışanlarının Bayramını Kutladı
Aslan, Sağlık Çalışanlarının Bayramını Kutladı
Karaköprü’nün Adayı Essum Aslan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlamak için Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş Çıkışı, Tencere Yuvarlandı Kapağını Buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş Çıkışı, Tencere Yuvarlandı Kapağını Buldu
Ankara Yenimahalle'de halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş için "Tencere yuvarlandı kapağını buldu. Bay Kemal gitti kendisi gibi birini buldu. Seçimde iki kez yenilmiş bir şahsı, seçimden sonra CHP’nin kapısına uğramayıp, alengirli işlere bulaşan bu şahsı adayımız diye Ankaralıların karşısına çıkardılar. " ifadelerini kullandı
​Şanlıurfa’dan Çoruma Kızamık Götürdüler, 8 Kişide Görülünce Alarma Geçildi
​Şanlıurfa’dan Çoruma Kızamık Götürdüler, 8 Kişide Görülünce Alarma Geçildi
​Şanlıurfa’da HDP'nin Pankartı Mahkeme Kararıyla Kaldırıldı
​Şanlıurfa’da HDP'nin Pankartı Mahkeme Kararıyla Kaldırıldı
​Arkadaşını Kurtarmak İçin Kanala Atlayan Urfalı Gençten Kötü Haber Geldi
​Arkadaşını Kurtarmak İçin Kanala Atlayan Urfalı Gençten Kötü Haber Geldi
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
Advert
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
Advert
Advert
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:07
Güneş
06:28
Öğle
12:41
İkindi
16:01
Akşam
18:41
Yatsı
19:56
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
Advert
ANKET
TÜMÜ

﻿