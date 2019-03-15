Aslan, Makam Koltuğunda Oturmayacağım

Sadakat Samimiyet Ve Dürüstlük

Açık Belediyecilik Vurgusu Yaptı

Makam Koltuğunda Oturmayacağım

Saadet Partisi (SP) Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan STK ziyaretleri kapsamında Bezki Aşireti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Burada dernek üyelerine projeleri hakkında bilgi veren Essum Aslan, değişim için destek istedi.Kentlerin sağlıklı gelişimi için STK’ların önemli oluşumlar olduğunu söyleyen aday Essum Aslan, “Sizin bu umutla bakan gözlerinizi gördüğümüz ve hissettiğimiz için omuzlarımızda çok büyük bir sorumluluk hissediyoruz. Çünkü inancın karşılığı samimiyet ve sadakat olmalıdır. Buna gönülden inanıyorum. Şu anda bir mahalli idare seçimi hazırlığındayız. Ben de Mustafa bey de Sayın Sabahattin Bey de bu şehirleri yönetmek için yola çıktık.” dedi.Başarının gelmesi için halkın teveccühünün olması gerektiğini söyleyen Aslan, “Bizim artık dürüstlüğe samimiyete, açık belediyeciliğe ihtiyacımız var. Bir de bu çalma çırpma ilerinden kurtulmamız gerekiyor. Bunun için yapılaması gerek en önemli şey; açık ve şeffaf belediyeciliktir. Belediyenin malı vakıf malıdır. Vakıf malını yiyen vah vah eder. Allah hiç kimseye bunu nasip etmesin” diye konuştu.Dinin siyasete alet edilmemesi gerektiğini özellikle vurgulayan Aslan, “Müslümanlığı konuşuyorsak; İslamiyet’in temel şartı kul hakkı yememektir. Eğer kul hakkı yiyorsanız Müslümanlıktan da bahsetmemeniz gerekiyor. Ben böyle öğrendim ve inşallah öğrendiğimi de yaşantıma yansıtmak üzere hep çaba gösterdim. Bu arada bu makam koltuğunda bir mikrop var. O koltukta oturanın huyu değişiyor. Niyetim bu koltuğun yerine sandalye koymaktır” şeklinde konuştu.Editör: Ahmet Şen