Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 15 Mart 2019 21:50:42 Tarihinde eklenmiştir.

Hekimoğlu: Haliliye Belediyesini Hep Birlikte Yöneteceğiz

Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu,seçim çalışmaları kapsamında Bezkiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Kara ve Derneğe bağlı bireylerle bir araya gelerekdestek istedi.

Hekimoğlu: Haliliye Belediyesini Hep Birlikte Yöneteceğiz

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarına son sürat devam eden Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu, gündüzleri Haliliye ilçesinde bulunan esnafları ziyaret ederek ve akabinde ise geceleri de gerek ev toplantıları ve gerekse de dernek odalarında vatandaşlarla bir araya gelerek onlardan yapılacak olan yerel seçimler için destek istiyor.




Bezkiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği binasında yapılan toplantıya Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu, Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, Saadet Partisi Haliliye Belediye Meclis Üyesi Adayları, Bezkiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Kara’nın yanı sıra Bezkiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine bağlı bulunan birçok aile bireyi katılım sağladı.

Burada STK’ların Şanlıurfa için ne kadar önemli olduğunu ifade eden Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu, “Katılımcı ve çoğulculuk bir belediyecilik anlayışı ile hep birlikte Haliliye ilçemizi bir aile belediyesi olarak değil, bir aile gibi olan ve bireylerden, toplumlardan oluşan bir belediye olarak yönetmek olduğunu ve bu nedenden dolayı yol çıktıklarını ifade eden Hekimoğlu, Başkan oldukları takdirde katılımcı ve çoğulculuk anlayışı ile Haliliye Belediyesini yöneteceklerini ifade etti.




Başkan Adayı Hekimoğlu, dernek binasında yapmış olduğu ziyarette aile bireylerine seslenerek, “Bizim amacımız Halka hizmet etmek ve halka hizmet edilen noktada Hakka Hizmet etmek olduğunu da bildiğimiz için, bizim gaye amacımızın insanlara hizmet etmek olduğunu, nerede bir fakir ve fukara gördüklerinde ona el uzatmak olduğunu, hastalara, yaşlılara hizmet götürmek noktasında bu işe talip olduklarını ifade ederek, bugün burada bizleri yalnız bırakmayarak zahmet edip gelen aile bireylerine teşekkür ederek sözlerine son verdi.




Editör: Ahmet Şen
 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Erdoğan,Gücünü İmandan, Vicdandan, Ahlaktan, Adaletten Alan Dirayetimizle Dünyayı Değiştireceğiz
Erdoğan,Gücünü İmandan, Vicdandan, Ahlaktan, Adaletten Alan Dirayetimizle Dünyayı Değiştireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep mitinginde yaptığı konuşmada Yeni Zelanda’daki terör saldırısıyla ilgili olarak, “Müslümanlar olarak asla baş eğmeyeceğiz, ama asla bu alçakların seviyesine de düşmeyeceğiz. Kökeni, inancı, meşrebi ne olursa olsun günahsız her masum insanın ölümüne karşı aynı ilkeli duruşu sergileyeceğiz. Yeni Zelanda’da, Filistin’de, Myanmar’da katledilen masum Müslümanlara hangi hassasiyeti gösteriyorsak, diğer insanlara da aynı şekilde yaklaşacağız” dedi.
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Yıldız, partisinin Başkan Adaylarına Destek Arayışlarını Sürdürüyor;
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Yıldız, partisinin Başkan Adaylarına Destek Arayışlarını Sürdürüyor;
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, partisinin Başkan adaylarına destek arayışlarını sürdürüyor. Her gittikleri yerde sıcak ilgi gördüklerini belirten AK Başkan Bahattin Yıldız, gönül belediyeciliğini anlatıp, Şanlıurfa’ya çağ atlatacaklarını söyledi.
Başkan Baydilli Karaköprü’yü Kalkındıracak Projelerini Açıkladı
Başkan Baydilli Karaköprü’yü Kalkındıracak Projelerini Açıkladı
Ak Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Başkan Metin Baydilli yeni dönemde seçilmeleri durumunda Karaköprü’ye kazandıracakları projeleri yaptığı tanıtım toplantısıyla açıkladı.
AK Parti Haliliye Belediye Başkan Adayı Mehmet Canpolat Coşuyor, Coşturuyor;
AK Parti Haliliye Belediye Başkan Adayı Mehmet Canpolat Coşuyor, Coşturuyor;
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Canpolat, 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarında coştukça coşuyor, kendisini izleyenleri, ziyaretine gelenleri de coşturuyor. AK Başkan adayı Canpolat, kendilerine ve partilerine gösterilen ilgiden dolayı, Allah’ın izni, halkımızın desteğiyle 31 Mart seçimlerinde zaferin AK Başkan adaylarının olacağını söylüyor.
Aslan, Makam Koltuğunda Oturmayacağım
Aslan, Makam Koltuğunda Oturmayacağım
Karaköprü’nün adayı Essum Aslan, “Bu arada bu makam koltuğunda bir mikrop var. O koltukta oturanın huyu değişiyor. Niyetim bu koltuğun yerine sandalye koymaktır.” dedi.
Vatandaş Hesap Sormalı Ve Sorgulamalı
Vatandaş Hesap Sormalı Ve Sorgulamalı
Seçim çalışmaları kapsamında onikiler mahallesi sakinleriyle buluşan Saadet Partisi Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Halil YİĞİT sonrasında kendilerini davet eden Kaya ailesini ziyaret etti.
Hekimoğlu: Haliliye Belediyesini Hep Birlikte Yöneteceğiz
Hekimoğlu: Haliliye Belediyesini Hep Birlikte Yöneteceğiz
Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu,seçim çalışmaları kapsamında Bezkiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Kara ve Derneğe bağlı bireylerle bir araya gelerekdestek istedi.
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Cilalı Boyalı Benzetmesi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Cilalı Boyalı Benzetmesi
Gaziantep'te düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Biz ülkemiz ve milletimiz için şehir şehir, fert fert ne yapabiliriz, hangi ne hizmetler getirebiliriz diye mücadele ederken, birileri de hep suyu bulandırmanın gayreti içerisinde. Kimse asıl niyetini söylemiyor. Milletin karşısına hep cilalı boyalı, makyajlı çıkıyorlar. Sonra gerçekler yağmur gibi yağmaya başladığında o cilalar dökülüyor, altından hakiki yüzleri çıkıyor" dedi.
Hastanede Korkutan Yangın, Hastalar Camdan Tahliye Edildi
Hastanede Korkutan Yangın, Hastalar Camdan Tahliye Edildi
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, trafodan kaynaklı bir yangın çıktı. Yangın nedeniyle hastalar camlardan itfaiye aracılığıyla tahliye edildi.
Milletvekili Aydınlık, AK Partili Vekillere Tepki
Milletvekili Aydınlık, AK Partili Vekillere Tepki
CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Çiftçi destekleme blokeleriyle ilgili Açıklamada bulundu
Aslan, Sağlık Çalışanlarının Bayramını Kutladı
Aslan, Sağlık Çalışanlarının Bayramını Kutladı
Karaköprü’nün Adayı Essum Aslan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlamak için Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş Çıkışı, Tencere Yuvarlandı Kapağını Buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş Çıkışı, Tencere Yuvarlandı Kapağını Buldu
Ankara Yenimahalle'de halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş için "Tencere yuvarlandı kapağını buldu. Bay Kemal gitti kendisi gibi birini buldu. Seçimde iki kez yenilmiş bir şahsı, seçimden sonra CHP’nin kapısına uğramayıp, alengirli işlere bulaşan bu şahsı adayımız diye Ankaralıların karşısına çıkardılar. " ifadelerini kullandı
​Şanlıurfa’dan Çoruma Kızamık Götürdüler, 8 Kişide Görülünce Alarma Geçildi
​Şanlıurfa’dan Çoruma Kızamık Götürdüler, 8 Kişide Görülünce Alarma Geçildi
​Şanlıurfa’da HDP'nin Pankartı Mahkeme Kararıyla Kaldırıldı
​Şanlıurfa’da HDP'nin Pankartı Mahkeme Kararıyla Kaldırıldı
​Arkadaşını Kurtarmak İçin Kanala Atlayan Urfalı Gençten Kötü Haber Geldi
​Arkadaşını Kurtarmak İçin Kanala Atlayan Urfalı Gençten Kötü Haber Geldi
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
Advert
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
Advert
Advert
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:07
Güneş
06:28
Öğle
12:41
İkindi
16:01
Akşam
18:41
Yatsı
19:56
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
Advert
ANKET
TÜMÜ

﻿