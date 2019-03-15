Hekimoğlu: Haliliye Belediyesini Hep Birlikte Yöneteceğiz

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarına son sürat devam eden Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu, gündüzleri Haliliye ilçesinde bulunan esnafları ziyaret ederek ve akabinde ise geceleri de gerek ev toplantıları ve gerekse de dernek odalarında vatandaşlarla bir araya gelerek onlardan yapılacak olan yerel seçimler için destek istiyor.Bezkiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği binasında yapılan toplantıya Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu, Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, Saadet Partisi Haliliye Belediye Meclis Üyesi Adayları, Bezkiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Kara’nın yanı sıra Bezkiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine bağlı bulunan birçok aile bireyi katılım sağladı.Burada STK’ların Şanlıurfa için ne kadar önemli olduğunu ifade eden Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu, “Katılımcı ve çoğulculuk bir belediyecilik anlayışı ile hep birlikte Haliliye ilçemizi bir aile belediyesi olarak değil, bir aile gibi olan ve bireylerden, toplumlardan oluşan bir belediye olarak yönetmek olduğunu ve bu nedenden dolayı yol çıktıklarını ifade eden Hekimoğlu, Başkan oldukları takdirde katılımcı ve çoğulculuk anlayışı ile Haliliye Belediyesini yöneteceklerini ifade etti.Başkan Adayı Hekimoğlu, dernek binasında yapmış olduğu ziyarette aile bireylerine seslenerek, “Bizim amacımız Halka hizmet etmek ve halka hizmet edilen noktada Hakka Hizmet etmek olduğunu da bildiğimiz için, bizim gaye amacımızın insanlara hizmet etmek olduğunu, nerede bir fakir ve fukara gördüklerinde ona el uzatmak olduğunu, hastalara, yaşlılara hizmet götürmek noktasında bu işe talip olduklarını ifade ederek, bugün burada bizleri yalnız bırakmayarak zahmet edip gelen aile bireylerine teşekkür ederek sözlerine son verdi.Editör: Ahmet Şen