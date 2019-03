Erdoğan,Gücünü İmandan, Vicdandan, Ahlaktan, Adaletten Alan Dirayetimizle Dünyayı Değiştireceğiz

Gaziantep, Harcı Alın Teriyle, İlim Ve İrfanla Yoğrulmuş Bir Şehirdir”

Gaziantep’te Gerçekleştirilen Yatırımlar

Gaziantep Millet Bahçesi Projesi

“Birileri Hep Suyu Bulandırma Gayretinde”

“YPG’YLE PKK’NIN Farkı Yok”

“Ezanlarımıza, Camilerimize Ve İstiklalimizin Sembolü Olan Bayrağımıza Sıkı Sıkıya Sarılıyoruz”

“Dünyada Zulüm Eden Bir Ülke Aranıyorsa O Da İsrail’dir”

“Gücünü İmandan, Vicdandan, Ahlaktan, Adaletten Alan Dirayetimizle Dünyayı Değiştireceğiz”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahallî İdareler Seçimleri kampanyası kapsamında Gaziantep mitingine katıldı. Demokrasi Meydanı’nda yapılan mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı.Son bir yılda dördüncü kez Gaziantep’e geldiğini hatırlatarak, yine de Gaziantep’e olan hasretlerini gideremediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çünkü Antep, harcı alın teriyle, göz nuruyla, ilimle, irfanla, yürek coşkusuyla, deruni aşkla yoğrulmuş bir şehirdir” diye konuştu.Şehrin, birbirinden lezzetli yemeklerinden oluşan mutfağıyla Türkiye’yi dünyada başarıyla temsil ettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl Gaziantep’i 800 bin yerli-yabancı turistin ziyaret etmesinin, şehrin güzelliklerinin daha çok bilinmeye başlandığının göstergesi olduğunu söyledi.Göbeklitepe Ören Yeri’nin Şanlıurfa ile birlikte Gaziantep’in de turizmine ve ekonomisine katkıda bulunacağına inandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatta 7 milyar dolar sınırını zorlayan şehrin, turizmde de çok büyük başarılara imza atacağını, 31 Mart’ta yepyeni bir hizmet döneminin kapısını aralayacağını kaydetti.Gaziantep’i sadece aşkla sevmekle kalmayıp tarihinin en büyük hizmetleriyle geleceğe de hazırladıklarını dile getiren ve son 17 yılda şehre 35 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yatırımlar arasında eğitimde 10 bin 830 adet yeni dersliğin, 9 bin 440 kişi kapasiteli yurt binalarının, 33 bin seyirci kapasiteli bir stadyumun, gençlik merkezleri ve spor eğitim kurumlarının yanı şehirdeki ikinci üniversite olan Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin olduğunu aktardı.Gaziantepli ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 4 milyar liralık kaynak, şehirdeki çiftçilere 1,5 milyar liralık tarımsal destek, yatırımcılara 24 milyar liralık yatırım teşviki, 87 bin iş yerine 2 milyar liralık SGK prim teşviki sağladıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep’te 21 bin 313 konut projesini hayata geçirdiklerini, 116 km olan bölünmüş yol uzunluğunu 396 kilometreye çıkardıklarını, şehre beş baraj ve üç gölet inşa ederek 203 bin dekar araziyi sulamaya açtıklarını, Gaziantep’e iki yeni OSB, iki teknopark, 11 ar-ge merkezi, dört tasarım merkezi kurduklarını, 49 tarihî eseri restore ettiklerini hatırlattı.Sağlıkta; şehre son 17 yılda toplamda 1.135 yataklı 20’si hastane 83 sağlık tesisi kazandırdıklarını, önümüzdeki yıl hizmete sunulacak bin 875 yataklı şehir hastanesinin yapımının devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehre önümüzdeki dönemde yapacakları yatırım ve projeleri de açıkladı.Eski stadın yerine yapacakları millet bahçesinin yanı sıra içinde çocuk kütüphanesinden yüzme havuzuna kadar her türlü sosyal ve sportif tesisin olduğu Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi’ni şehre kazandıracaklarını, Alleben Deresi’ni rehabilite edip çevresinde şehrin dokusuna ve kültürüne uygun rekreasyon alanı yapacaklarını, Şahin Bey anıtının bulunduğu alana Millî Mücadele Tabiat Parkı kuracaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehrin içinde yer alan 10 milyon 700 bin metrekare büyüklüğündeki askerî alanı Anteplilerin hizmetine sunulacağını müjdeledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu proje ile ilgili şu açıklamaları yaptı: “Bu alanın yarısını, yani 5 milyon metrekareden fazlasını, gül bahçeleriyle, ıhlamurlarıyla, çınarlarıyla bir millet bahçesi hâline dönüştüreceğiz. Kalan kısmında da, Antep’in tarihine, kültürüne, mimarisine, alışkanlıklarına uygun, keymıh taşıyla, havarla, bazaltla, beyaz mermerle inşa edilecek bir medeniyet şehri kuracağız. Buradaki binaların her biri süyükleriyle, hayatlarıyla birer Antep evi şeklinde yapılacak. Böylece şehrimizin adeta çehresini değiştirecek dev bir hizmeti sizlere kazandırmış olacağız.”Gaziantep-Osmaniye-Adana-Mersin hızlı tren hattının yapımının devam ettiğini, metro standartlarında kent içi ulaşımına, hızlı tren bağlantısı ile şehirlerarası ulaşıma hizmet verecek Gaziray’ın önümüzdeki yıl hizmet vermeye başlayacağını sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gördüğünüz gibi, biz CHP gibi, diğerleri gibi, ‘ver yiyeyim, ört yatayım’ demedik. Gece gündüz çalıştık, şehrimizi eserlerle, hizmetlerle donattık. İnşallah önümüzdeki dönemde hep birlikte çok daha büyük yatırımlara imza atacağız” şeklinde konuştu.Kendileri ‘ülke ve millet için ne yapabiliriz, hangi hizmetleri getirebiliriz’ diye çalışıp mücadele ederken, birilerinin de hep suyu bulandırmanın gayreti içinde olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tabii, kimse asıl niyetini söylemiyor. Milletin karşısına hep cilalı-boyalı-makyajlı çıkıyorlar. Sonra gerçekler yağmur gibi yağmaya başladığında, işte o cilalar dökülüyor, altından hakiki yüzleri çıkıyor” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Seçimlerde bir Cumhur ittifakı var. Bir de, CHP’nin etrafında kurulan, görünüşte yanında adı iyi kendi bir hayli karışık bir parti ile isminden başka geçmişiyle bağlantısı kalmayan saadetin olduğu bir ittifak var. Ama ittifakın asıl ortağını sürekli gizlemeye çalıştılar. Çünkü bu parti sabıkalı, bu partinin ipi terör örgütünün elinde, bu partiyi Ankara’daki genel merkezi değil, Kandil yönetiyor. Gaziantep’te işler daha da karışık. Sırtını Kandil’e dayayan bir aday var, CHP aslında bunu destekliyor ama zahirde bir başka adayın yanında gibi gözüküyor. Sizlerin ‘et diye kaptım, balcan börkü (sapı) çıktı’ diye güzel bir deyimi var. Şu partinin adayı diyorsunuz, sonra bakıyorsunuz aslında başka bir partinin adayı. Şu parti şunu destekliyor diyorsunuz, sonra bakıyorsunuz kimin kimi desteklediği belli bile değil. Türk siyasetini bu duruma düşürmeye kimsenin hakkı yok. Çıkın delikanlıca, kim kiminle ittifak hâlinde, kim kimin belediye başkan adayını destekliyor, kim kimin belediye meclis üyelerini kendi listesinden gösteriyor söyleyin.”Cumhuriyet Halk Partisi’nin listesinde HDP meclis adaylarının, FETÖ belediye başkan adaylarının cirit attığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Neyse ki, herkes rolünü iyi oynayamıyor, kurulan tezgâhı ele veriyor da, milletimiz de neyin ne olduğunu daha iyi görebiliyor” diye ekledi.CHP liderinin, sorulara muhatap olduğu televizyon programlarında, asıl niyetini ifşa ettiğini belirterek, ilgili parti liderinin “YPG Türkiye’ye saldırmaz” dediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Madem öyle, biz tepelerine binene kadar Afrin’den Gaziantep’e, Hatay’a düşen bombalar, roketler, sıkılan kurşunlar kimden geliyordu? Bunları YPG atmıyor muydu?” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin devamında şunları ekledi: “Hâlâ Tel Rıfat’tan, Mümbiç’ten, Fırat’ın doğusundaki yerlerden fırsat buldukça ülkemize kurşun sıkan YPG değil mi? Çukur eylemleriyle şehirlerimizin altını-üstüne getirenler bunlar değil mi? Ankara’da, İstanbul’da bombalar patlatan bunlar değil miydi? Gaziantep’te Karşıyaka Polis Merkezi’nin önünde bombalı araç saldırısında 12 vatandaşımızı şehit eden bunlar değil miydi? YPG’yle PKK’nın farkı mı var? Hadi Amerikalılar işlerine geldiği için ısrarla bunları ayrıştırmaya çalışıyor, Kılıçdaroğlu’na ne oluyor da aynı teraneleri tekrarlıyor? Hadi onlar çıkarları olduğu için bunu yapıyor, Kılıçdaroğlu niçin YPG’nin avukatlığına soyunuyor?”İşte bu zihniyet sebebiyle 31 Mart’ın bir beka seçimi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemiz bu kafanın eline düşerse var ya, vay hâlimize. Terör örgütleri başımıza çıkar. Teröristler sadece belediyelere değil, her yere sızar. İnşallah 31 Mart’ta, hem belediye başkanlarımızı seçecek, hem de teröristleri baş tacı eden bu kafaya iyi bir ders vereceğiz” diye ekledi.Konuşmasında, Yeni Zelanda’da Cuma namazını kılmak için toplanan Müslümanlara yapılan ve 49 kişinin şehadetiyle sonuçlanan silahlı saldırıya da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralıların arasında üç Türk’ün bulunduğunu ve onlardan bir tanesiyle görüştüğünü aktardı.Saldırıyı düzenleyen teröristin yayınladığı bildiride Müslümanlarla birlikte Türkiye’yi ve şahsını da hedef aldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Neymiş? Boğazın batısına geçmeyecekmişiz, yani Avrupa yakasına. Yoksa ne olurmuş? İstanbul’a gelip hepimizi öldürür, bizleri topraklarımızdan sürer, Ayasofya’yı minarelerden kurtarırlarmış. Bu ifadeler kafalarda ve kalplerde yaşatılan heveslerin ifadesidir. Biz işte bunun için şehadetleri dinin temeli olan ezanlarımıza, onların okunduğu camilerimize, minarelerimize, istiklalimizin sembolü olan bayrağımıza böylesine sıkı sıkıya sarılıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.Ziya Gökalp’in “Minareler süngü, kubbeler miğfer; camiler kışlamız, müminler asker” dizelerinin olduğu şiiri okuduğu için kendisinin hapse girdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hapis cezası almasına gerekçe olarak gösterilen o günkü ifadelerini konuşmasında tekrarladı: “Bir şey beni sindiremez; Gökler, yerler açılsa, üzerimize tufanlar, yanardağlar saçılsa; Biz oyuz ki; imanıyla övündüğümüz ecdadımız, titretici şeylere hiçbir gün diz çökmemiş; zaferlerin tapusu, Anadolu'nun tapusu, Malazgirt’ten ta Çanakkale'ye imanın geçilmez kalesine kadar ecdadımızı zaferden zafere koşturan işte o iman birliğidir.”Söz konusu teröristin İstanbul için ‘Konstantinapol’ ifadesini kullandığına, Ayasofya’yı kiliseye çevireceklerine dair sözlerine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu millet var ya, bu can bu tende oldukça böyle bir şeye asla müsaade etmez, etmeyeceğiz, evvel Allah” ifadelerini kullandı.İsrail Başbakanı Netanyahu’nun oğlunun da sosyal medya hesabından, “İstanbul Bizans’ın başkenti bir Hıristiyan şehridir. Türk işgaliyle karşı karşıyadır” ifadelerini de hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Be ahlaksız siz Filistin’in tamamını işgal ettiniz. Siz 1938’de 48’de neredeydiniz, şimdi ise neredesiniz? O Filistinli kardeşlerimiz neredeydi, şimdi onlar nerede? İşgal ettiniz, elinizdeki o güçle onları bulundukları yerlerden hep kovdunuz. Ve geçenlerde söyledim yine söylüyorum, 7 yaşındaki çocuktan tut, kadınlara, yaşlılara varıncaya kadar 10 bine yakın Filistinli kardeşlerimizi bunlar İsrail cezaevlerinde mahkûm ettiler, hâlâ orada mahkûmlar. Onun için diyorum ki, Netanyahu zalimdir. Eğer dünyada zulüm eden bir ülke aranıyorsa o da İsrail’dir. Bir terör devleti aranıyorsa o da İsrail’dir. Bunları söylüyoruz diye rahatsız olanlar varsa kusura bakmasınlar, onlar varsın rahatsız olsunlar, biz gerçekleri söyleyeceğiz.”Yeni Zelanda’da şehit edilenlere Allah’tan rahmet, dünya Müslümanlarına baş sağlığı temennilerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu: "Müslümanlar olarak asla baş eğmeyeceğiz, ama asla bu alçakların seviyesine de düşmeyeceğiz. Kökeni, inancı, meşrebi ne olursa olsun günahsız her masum insanın ölümüne karşı aynı ilkeli duruşu sergileyeceğiz. Yeni Zelanda’da, Filistin’de, Myanmar’da katledilen masum Müslümanlara hangi hassasiyeti gösteriyorsak, diğer insanlara da aynı şekilde yaklaşacağız. Gücünü zulümden ve sömürüden değil, imandan, vicdandan, ahlaktan, adaletten alan dirayetimizle dünyayı değiştireceğiz, çünkü İslam budur, insanlık budur. Bizi biz olmaktan çıkartmaya çalışanlara sözümüzü de sandıkta söyleyeceğiz.”Cumhur İttifakı olarak girdikleri seçimlerden büyük bir zaferle çıkacaklarına inandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını; sevgileri, coşkuları ve ahde vefaları dolayısıyla Gazianteplilere teşekkür ederek tamamladı.