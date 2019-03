AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Yıldız, partisinin Başkan Adaylarına Destek Arayışlarını Sürdürüyor;

Kazanacağımız Her Başarı, Yarınlarımıza Tutulmuş Bir Işık Olacak

Seçim Gecesi Zaferi Milletimizle Paylaşacağız

Gençlere Daha Çok Önem Veriyoruz

-“Gönül Belediyeciliğiyle Şanlıurfa’mıza çağ atlatacağız”Tevazu, samimiyet, gayret ile seçim çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirten AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, “İl Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte Akarbaşı esnaflarımızı ve hemşehrilerimizi ziyaret edip, gönül belediyeciliğini anlatarak 31 Mart yerel seçimler için destek istedik. Mahalli seçimlerde partimizin elde edeceği güzel neticeler, Şanlıurfa’yı her alanda hedeflerine ulaştıracak çalışmalarımızda bize moral desteği verecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi Büyükşehirlerimizde, ilçelerimizde kazanacağımız her başarı, ülkemizin aydınlık yarınlarına tutulmuş bir ışık olacaktır. Şanlıurfa’mızı insan fıtratına uygun, medeniyet ve kültür değerlerimizle yoğrulmuş daha çok hizmetle donatacağız. Belediye Başkanlarımız, şehir halkına hâkim olma değil hadim olma idrakiyle görevlerini yürütecekler. Halkımıza hizmetkâr olacaklar” dedi.AK Parti Belediye Başkan adaylarına da hatırlatmada bulunan AK Başkan Yıldız, “31 Mart seçimleri sürecinde milletimizin her bir ferdine ulaşıp kendimizi ifade etmeliyiz. Seçim gecesi zaferi milletimizle paylaşarak yeni bir heyecanla daha çok çalışacağız. İktidara geldiği günden beri ortaya koyduğu hizmetlerle Türkiye’ye çağ atlatan tek parti AK Partidir” diye konuştu.Gençlere de seslenen AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere seslenişini naklederek, “Sevgili Gençler. Siz, 2053 ve 2071 hayalimizi emanet ettiğimiz geleceğimizsiniz. Doğruyu sizinle beraber tartışıp, hayata geçireceğiz. Yanlışları sizinle birlikte tespit edip, düzelteceğiz. Ülkemiz sizinle küresel güç olacak” diyerek AK Parti olarak geleceğimiz kabul ettikleri gençlere daha çok önem verdiklerini belirtti.AK Başkan Yıldız, “Yeni Zelanda'da Cuma namazı sırasında iki camiye yapılan faşist saldırı ile onlarca insanın hayatını kaybettiği katliamı şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” olayı yapanları kınadıklarını belirti.Editör: Ahmet Şen