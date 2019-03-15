AK Parti Haliliye Belediye Başkan Adayı Mehmet Canpolat Coşuyor, Coşturuyor;

Bütün Ailelere, Hemşehrilerimize Teşekkür

Projelerle Haliliye Güzelleşip Kalkınacak

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ve Ekibine Teşekkür

-“Zafer AK Başkan adaylarının inşaallah”Seçim çalışmaları nedeniyle ev ziyaretlerinin devam ettiğini belirten Haliliye ilçesi AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Canpolat, “Seçim çalışmalarımızı sürdürürken Yavuz Selim mahallesine misafir olduk. Sonrasında Devteşti mahallemizde Çoban ailesine misafir olduk. Desteklerinden dolayı bütün ailelere, hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Ahmet Yesevi mahallemizde de Çelik ailesine konuk olduk. Bir süre sohbet ettik, seçimlerin önemini anlattık. Mahalle sakinlerine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.Her gittiği yerde seçildiğinde yapmayı planladığı projelerini tek tek anlatan AK Başkan adayı Canpolat, “Halkımızı, acılı günlerinde misafir ağırlama zahmetinden kurtarıyoruz. Tam teşekküllü Taziye Evleri Kompleksi ile bu zahmetlere biz katlanacağız. Herkes spor yapabilsin diye, sağlıklı bir Haliliye için semt sahalarını arttıracağız” diyerek Şanlıurfa Kalkınma Akademisi Başkanı H. Emre Büyükbudak ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret ettiklerini, dua ve destek taleplerini ilettiklerini belirtti.Seçim gezilerinin sonunda Seçim Bürosuna geçerek oradaki vatandaşlarla sohbet eden Canpolat, “Seçim büromuza gelerek bizleri yalnız bırakmayan, değerli hemşehrilerime teşekkür ederim. Yine Seçim büromuza gelerek bizleri yalnız bırakmayan Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” diyerek bürodaki vatandaşlarla seçim süresince neler yapabileceklerini konuştuklarını söyledi.Editör:Ahmet Şen