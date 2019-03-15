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Bu haber 15 Mart 2019 22:15:56 Tarihinde eklenmiştir.

AK Parti Haliliye Belediye Başkan Adayı Mehmet Canpolat Coşuyor, Coşturuyor;

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Canpolat, 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarında coştukça coşuyor, kendisini izleyenleri, ziyaretine gelenleri de coşturuyor. AK Başkan adayı Canpolat, kendilerine ve partilerine gösterilen ilgiden dolayı, Allah’ın izni, halkımızın desteğiyle 31 Mart seçimlerinde zaferin AK Başkan adaylarının olacağını söylüyor.

AK Parti Haliliye Belediye Başkan Adayı Mehmet Canpolat Coşuyor, Coşturuyor;

-“Zafer AK Başkan adaylarının inşaallah”




 

Bütün Ailelere, Hemşehrilerimize Teşekkür

Seçim çalışmaları nedeniyle ev ziyaretlerinin devam ettiğini belirten Haliliye ilçesi AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Canpolat, “Seçim çalışmalarımızı sürdürürken Yavuz Selim mahallesine misafir olduk. Sonrasında Devteşti mahallemizde Çoban ailesine misafir olduk. Desteklerinden dolayı bütün ailelere, hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Ahmet Yesevi mahallemizde de Çelik ailesine konuk olduk. Bir süre sohbet ettik, seçimlerin önemini anlattık. Mahalle sakinlerine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.


 

Projelerle Haliliye Güzelleşip Kalkınacak

Her gittiği yerde seçildiğinde yapmayı planladığı projelerini tek tek anlatan AK Başkan adayı Canpolat, “Halkımızı, acılı günlerinde misafir ağırlama zahmetinden kurtarıyoruz. Tam teşekküllü Taziye Evleri Kompleksi ile bu zahmetlere biz katlanacağız. Herkes spor yapabilsin diye, sağlıklı bir Haliliye için semt sahalarını arttıracağız” diyerek Şanlıurfa Kalkınma Akademisi Başkanı H. Emre Büyükbudak ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret ettiklerini, dua ve destek taleplerini ilettiklerini belirtti.





 

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ve Ekibine Teşekkür

Seçim gezilerinin sonunda Seçim Bürosuna geçerek oradaki vatandaşlarla sohbet eden Canpolat, “Seçim büromuza gelerek bizleri yalnız bırakmayan, değerli hemşehrilerime teşekkür ederim. Yine Seçim büromuza gelerek bizleri yalnız bırakmayan Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” diyerek bürodaki vatandaşlarla seçim süresince neler yapabileceklerini konuştuklarını söyledi.



Editör:Ahmet Şen


 
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