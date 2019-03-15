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Bu haber 15 Mart 2019 22:30:42 Tarihinde eklenmiştir.

TBMM İdare Amiri Doç. Dr. Halil Özcan Kırsal Mahallelerde

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özcan, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa genelinde kırsal mahalleleri karış karış geziyor. Her gittiği yerde özellikle AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK adaylarımıza olan sevgi ve teveccühün, Şanlıurfa’da yine emanetin emin ellere ve ehline teslim edileceğini gösterdiğini söyledi.

TBMM İdare Amiri Doç. Dr. Halil Özcan Kırsal Mahallelerde

-“Emanet emin ellere ve ehline verilecek”

 

Viranşehirli Hemşehrilerimize Teşekkür

Viranşehir ilçe kırsal mahalle gezilerinin sonunda Viranşehir Çuvanlıoğlu Aşireti Kanaat Önderi Hacı Ömer Çuvanlıoğlu’nu ziyaret ederek, destek ve dualarını aldıklarını belirten TBMM İdare Amiri AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özcan, “Davaya sahip çıkan ve bizleri ziyadesiyle mutlu eden Hacı Ömer amcamıza ve ilçe ziyaretimizde gönüllerini bizlere açan Viranşehirli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrilerim bu seçimde de emaneti emin ellere ve ehil AK adaylara verecekler” diyerek seçim ziyaretlerini Akçakale ilçesi kırsalında devam ettirdi.




 

Durmak Yok Yola Devam

Son ana kadar durmaksızın Şanlıurfa genelinde en ücra köşelere kadar ziyaretlerini sürdüreceklerini belirten TBMM İdare Amiri AK Vekil Doç. Dr. Halil Özcan, “Akçakale ilçemize bağlı Seyrantepe Köyümüzde Muhtarımız İsmail Arda ve hemşehrilerimizle bir araya geldik, destek ve dualarını istedik. Gönüllerini ve kapılarını bizlere açan aziz hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah 31 Mart’ta Şanlı Şehrimizin destekleriyle Cumhur İttifakı Urfa’mızda destan yazacaktır. Yine Akçakale ilçesine bağlı Mavitaş Köyümüzde bu kez Muhtarımız Ahmet Oturan ve hemşehrilerimizle buluşup, destek ve dualarını istedik. Gönüllerini ve kapılarını bizlere açan aziz hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Akçakale ilçesine bağlı Aslanlı Köyümüzde hemşehrilerimizle buluşup, destek ve dualarını istedik. Akçakale Akça Köyünde bu kez Halil Ataş ve hemşehrilerimizin misafiri olduk. Misafirperverlikleri ve AK davaya destekleri için teşekkür ediyoruz. Tevazu, samimiyet ve gayretle gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Durmak yok yola devam” dedi.



 

Hemşehrilerimizin Destek Ve Dualarını İstedik

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özcan, “31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Akçakale ilçesine bağlı Akça Köyümüzde Muhtarımız Ali Demir ve hemşehrilerimizin destek ve dualarını istedik. Ayrıca Mahmut Demir’e (El Avad) geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Gönüllerini ve kapılarını bizlere açan aziz hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah 31 Mart’ta Şanlı Şehrimizin destekleriyle Cumhur İttifakı Urfa’mızda destan yazacaktır” diyerek Cumhurbaşkanımıza, AK Partiye ve AK Başkan adaylarına gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti.



Editör: Ahmet Şen




 
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TBMM İdare Amiri Doç. Dr. Halil Özcan Kırsal Mahallelerde
TBMM İdare Amiri Doç. Dr. Halil Özcan Kırsal Mahallelerde
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özcan, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa genelinde kırsal mahalleleri karış karış geziyor. Her gittiği yerde özellikle AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK adaylarımıza olan sevgi ve teveccühün, Şanlıurfa’da yine emanetin emin ellere ve ehline teslim edileceğini gösterdiğini söyledi.
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