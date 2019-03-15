TBMM İdare Amiri Doç. Dr. Halil Özcan Kırsal Mahallelerde

Viranşehirli Hemşehrilerimize Teşekkür

Durmak Yok Yola Devam

Hemşehrilerimizin Destek Ve Dualarını İstedik

-“Emanet emin ellere ve ehline verilecek”Viranşehir ilçe kırsal mahalle gezilerinin sonunda Viranşehir Çuvanlıoğlu Aşireti Kanaat Önderi Hacı Ömer Çuvanlıoğlu’nu ziyaret ederek, destek ve dualarını aldıklarını belirten TBMM İdare Amiri AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özcan, “Davaya sahip çıkan ve bizleri ziyadesiyle mutlu eden Hacı Ömer amcamıza ve ilçe ziyaretimizde gönüllerini bizlere açan Viranşehirli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrilerim bu seçimde de emaneti emin ellere ve ehil AK adaylara verecekler” diyerek seçim ziyaretlerini Akçakale ilçesi kırsalında devam ettirdi.Son ana kadar durmaksızın Şanlıurfa genelinde en ücra köşelere kadar ziyaretlerini sürdüreceklerini belirten TBMM İdare Amiri AK Vekil Doç. Dr. Halil Özcan, “Akçakale ilçemize bağlı Seyrantepe Köyümüzde Muhtarımız İsmail Arda ve hemşehrilerimizle bir araya geldik, destek ve dualarını istedik. Gönüllerini ve kapılarını bizlere açan aziz hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah 31 Mart’ta Şanlı Şehrimizin destekleriyle Cumhur İttifakı Urfa’mızda destan yazacaktır. Yine Akçakale ilçesine bağlı Mavitaş Köyümüzde bu kez Muhtarımız Ahmet Oturan ve hemşehrilerimizle buluşup, destek ve dualarını istedik. Gönüllerini ve kapılarını bizlere açan aziz hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Akçakale ilçesine bağlı Aslanlı Köyümüzde hemşehrilerimizle buluşup, destek ve dualarını istedik. Akçakale Akça Köyünde bu kez Halil Ataş ve hemşehrilerimizin misafiri olduk. Misafirperverlikleri ve AK davaya destekleri için teşekkür ediyoruz. Tevazu, samimiyet ve gayretle gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Durmak yok yola devam” dedi.Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özcan, “31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Akçakale ilçesine bağlı Akça Köyümüzde Muhtarımız Ali Demir ve hemşehrilerimizin destek ve dualarını istedik. Ayrıca Mahmut Demir’e (El Avad) geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Gönüllerini ve kapılarını bizlere açan aziz hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah 31 Mart’ta Şanlı Şehrimizin destekleriyle Cumhur İttifakı Urfa’mızda destan yazacaktır” diyerek Cumhurbaşkanımıza, AK Partiye ve AK Başkan adaylarına gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti.Editör: Ahmet Şen