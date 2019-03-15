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Bu haber 15 Mart 2019 22:00:17 Tarihinde eklenmiştir.

Vatandaş Hesap Sormalı Ve Sorgulamalı

Seçim çalışmaları kapsamında onikiler mahallesi sakinleriyle buluşan Saadet Partisi Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Halil YİĞİT sonrasında kendilerini davet eden Kaya ailesini ziyaret etti.

Vatandaş Hesap Sormalı Ve Sorgulamalı

Kaya ailesine davetleri için teşekkür eden başkan Halil YİĞİT şunları söyledi: belediye başkanı milletin efendisi olamaz, belediye bir hizmet yeridir ve belediye başkanı baş hizmetçidir onların başında duracak, gerekirse eline süpürgeyi alıp yeri süpürecek, gerekirse parke taşını döşeyecek, gerekirse kaldırımı boyayacak bu onun görevidir.




İnşallah yarın seçildiğimiz zaman nerde bir eksiğimiz varsa ilk bir ay içerisinde masaya yatıracağız bütün mühendis arkadaşlarımızla projecilerimizle şehir planlamacılarımızla birlikte masaya yatıracağız meclis üyelerimizle birlikte inşallah nerde ne eksiğimiz var, hangi yatırım nerde yanlış yapılmış bunları tespit etmek zorundayız çözüm üretmek zorundayız.


Bugün bu iş kolay mı olacak çünkü eyyübiye bölgemiz senlerden beri hep ihmal edilmiş durumda bugün eyyübiye’nin karaköprüden ne eksiği var bizler şayet haklarımızı arama konusunda bilinçlenirsek bakacağız ki hizmetler gelmiş olacak bizde hizmetlerin nasıl geldiğine şahit etmiş olacağız hatta şaşıracağız ama nasıl bugün belediyelerde dönen vurgun, talan ve israfı önlediğimiz zaman işi ehline verdiğimiz zaman, liyakat sahibi insanlar işi yaptığı zaman bi kakacağız ki çözülebilecek hiç sorun kalmamış ve şehrimize hizmetlerin en güzeli gelmiştir.




Editör: Ahmet Şen


 
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