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Bu haber 15 Mart 2019 19:00:47 Tarihinde eklenmiştir.

Erdoğan’a Düşmanlık Etmek İstemiyorsan İstifa Et

Demokrat Parti’nin Harran Belediye Başkan Adayı Mehmet Özyavuz, 31 Mart yerel seçimlerinde Büyükşehirde AK Parti’nin adayı Zeynel Abidin Beyazgül’e destek vereceklerini açıkladı.

Erdoğan’a Düşmanlık Etmek İstemiyorsan İstifa Et

Şanlıurfa´nın Harran ilçesinde, 2 dönemdir AK Parti´den Belediye Başkanlığı görevini yürüten, 31 Mart yerel seçimlerinde partisi tarafından aday gösterilmeyince Demokrat Parti´den aday olan Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayına destek vereceğini açıkladı.

Mehmet Özyavuzun bu açıklamaları üzerine  Şanlıurfa Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili İbrahim Özyavuz, Harran Demokrat Parti Adayı Sn.Mehmet Özyavuz’un Cumhur ittifakına Çalışarak Destek Vereceğim Açıklamasını olumlu bulduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı.

“Harran Demokrat Parti Adayı Sn.Mehmet Özyavuz’un Cumhur ittifakına Çalışarak Destek Vereceğim Açıklamasını Olumlu Buluyorum.Sayın Cumhurbaşkanımızın Talimatlarını ve Mesajlarını İyi okuduğunu ve Demokrat Partiden İstifa Ederek Adaylıktan Vazgeçeceği Adımıda Atacağına İnanıyorum" dedi.



Editör: Ahmet Şen


 
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Erdoğan’a Düşmanlık Etmek İstemiyorsan İstifa Et
Erdoğan’a Düşmanlık Etmek İstemiyorsan İstifa Et
Demokrat Parti’nin Harran Belediye Başkan Adayı Mehmet Özyavuz, 31 Mart yerel seçimlerinde Büyükşehirde AK Parti’nin adayı Zeynel Abidin Beyazgül’e destek vereceklerini açıkladı.
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