Erdoğan’a Düşmanlık Etmek İstemiyorsan İstifa Et

Şanlıurfa´nın Harran ilçesinde, 2 dönemdir AK Parti´den Belediye Başkanlığı görevini yürüten, 31 Mart yerel seçimlerinde partisi tarafından aday gösterilmeyince Demokrat Parti´den aday olan Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayına destek vereceğini açıkladı.Mehmet Özyavuzun bu açıklamaları üzerine Şanlıurfa Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili İbrahim Özyavuz, Harran Demokrat Parti Adayı Sn.Mehmet Özyavuz’un Cumhur ittifakına Çalışarak Destek Vereceğim Açıklamasını olumlu bulduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı.“Harran Demokrat Parti Adayı Sn.Mehmet Özyavuz’un Cumhur ittifakına Çalışarak Destek Vereceğim Açıklamasını Olumlu Buluyorum.Sayın Cumhurbaşkanımızın Talimatlarını ve Mesajlarını İyi okuduğunu ve Demokrat Partiden İstifa Ederek Adaylıktan Vazgeçeceği Adımıda Atacağına İnanıyorum" dedi.Editör: Ahmet Şen