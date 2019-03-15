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Bu haber 15 Mart 2019 20:00:11 Tarihinde eklenmiştir.

Domates Fiyatları Dengelenecek

jeotermal seralarda üretilen ve önümüzdeki ay hasadına başlanacak olan domatesin, piyasa fiyatlarını dengeleyeceği belirtiliyor.

Domates Fiyatları Dengelenecek

- Sandıklı'daki jeotermal seralarda üretilen domates hasadına birkaç hafta kaldı
- Hasadın başlaması piyasa fiyatlarını dengeleyecek


Sandıklı’da 18 jeotermal serada iyi tarım yöntemi ile üretilen domatesler nisan ayının ilk haftasından itibaren hasadı yapılarak piyasaya verilecek. Son yıllarda özellikle jeotermal ısı kullanılarak elde edilen domates üretiminin arttığı Afyon, ülke genelindeki önemli tedarik noktalarından biri haline geldi. İç piyasanın yanı sıra ihracata da dönük olarak yapılan domates üretimi, bölge gelirinde de ciddi artışa sebep oldu. Sera sayısı ve üretim alanının her geçen yıl çoğaldığı bölgede üretilen kaliteli domatesler, iç ve dış piyasada yoğun ilgi görürken, bu alanda yatırım yapan iş adamlarının sayısı da artıyor.

 

2 Bin 500 Ton Civarında Üretim Yapacaklarını Söyledi

Domates üretimi ile ilgili bilgi veren sera sahibi Hakan Mezgil, seralardaki dikimin aralık ayı içinde başladığını belirtti. Yetişen domatesleri mart ayı sonu veya nisan başı hasat etmeye başlayacaklarını anlatan Mezgil, "Domates fiyatları şu anda hallerde 6 lira civarında. İhracatın fiyatları çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Bölgemizde 17 ya da 18 aktif sera bulunmakta 900 bin metrekarede üretim yapılmaktadır. Afyon gibi ülkenin çok sayıda domates üretim merkezi var. Türkiye'de domates tek bir bölgede üretilmiyor, başka bölgelerde üretilen domatesler fiyatlarda dengeyi sağlar. Halkımız endişelenmesin zincir halinde bölge bölge domates piyasaya sürülüyor’’ dedi.
Ziraat Mühendisi Zeki Asıyan da, aralık ayında diktikleri domateslerin hasadına başlayacakları bu seradan sezonda 2 bin 500 ton civarında üretim yapacaklarını söyledi.


Editör: Ahmet Şen






 
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Ekonomi
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