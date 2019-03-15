Siverek’te Yeni Zelanda Şehitleri İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Bakalım Batılı Ülkeler Bu Cani Saldırı Karşısında Nasıl Bir Tepki Gösterecek

İlçenin Yenişehir Mahallesinde bulunan Abdulkadir Geylani Camisi avlusunda, Cuma namazı sonrasında bir araya gelen kalabalık, Yeni Zelanda’daki saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.Cenaze namazı sonrasında açıklamalarda bulunan Siverek Derneği Başkanı Sezai Çetin,” Bugün yeni Zelanda da acı bir şey gördük ki, insanlar camiye gitti, sadece ibadet için gitti ama maalesef katiller, haclı teröristler camideki masum insanların üzerine otomatik silahlarla ateş açtılar ve onlarca insanımız şehit ettiler. Müslümanlara terörist diyen batı, bu saldırıyla gördük ki aslında kendilerinin terörist olduğunu gördük” dediSaldırının aşırı haclı zihniyetçi Hristiyanların tarafından yapıldığına dikkat çeken Eğitim Bir Sen Siverek Temsilcisi Fikret Aslanparçası,” Yeni Zelanda’da Cuma namazı kılmak için camide ibadette bulunan Müslüman kardeşlerimize yönelik, batılı Avrupa’yı Hristiyan dünyasının azılı teröristlerince yapıldığını söyleyebileceğimiz bu saldırı Kınıyoruz” dediSaldırının tesadüfü olarak görmediklerini ifade eden Aslanparçası,” Eğitim Bir Sen olarak bu saldırıların tesadüfi olduğuna inanmıyoruz, şunu ifade edebilirim ki özelikle 18 Mart’a yaklaştığımız bu günlerde, Çanakkale savaşının 104’inci senesinde ve şehitlerimizi anma etkinliklerin düzenleneceği zamanda yapılması manidardır. Biz bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve tüm dünyanın ayağa kalkmasını ve tepki göstermesini bekliyoruz. Bakalım batılı ülkeler bu cani saldırı karşısında nasıl bir tepki gösterecek? Tekrardan şehit olan kardeşlerime Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum ve saldırıyı lanet ve şiddetle kanıyorum” diye konuştuPolis tarafından güvenlik önlemlerin alındığı gıyabi cenaze namazı sonrası kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.Editör: Ahmet Şen