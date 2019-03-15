Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 15 Mart 2019 20:30:39 Tarihinde eklenmiştir.

Elektronik Harp Sistemi Kurulacak Uçaklar Türkiye’ye Geldi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, elektronik harp özel görev uçakları geliştirilmesi amacıyla başlatılan HAVA SOJ Projesi kapsamında hayata geçirilecek sistemlerin entegre edileceği uçakları inceledi. Demir, “Yapacağımız sistemlerin dünyada çeşitli ülkelerde kullanılan sistemlere göre çok daha ileri unsurlar taşımasını planlıyoruz” dedi.

Elektronik Harp Sistemi Kurulacak Uçaklar Türkiye’ye Geldi

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından elektronik harp özel görev uçakları geliştirilmesi amacıyla başlatılan Hava Platformunda Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Kabiliyeti (HAVA SOJ) Projesi kapsamında hayata geçirilecek sistemlerin entegre edileceği Bombardier Global 6000 tipi iki adet uçak Türkiye’ye getirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, TUSAŞ, ASELSAN, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Bombardier firmalarının temsilcilerinin de katılımıyla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nde (TUSAŞ) uçakları inceledi. Uçaklar ve entegre edilecek sistemler hakkında bilgi alan Savunma Sanayii Başkanı Demir, “Uzun zamandır düşünülen, planlanan bu sistemin böylece ete kemiğe bürünme adımlarını atmış oluyoruz. Yapacağımız sistemlerin dünyada çeşitli ülkelerde kullanılan sistemlere göre çok daha ileri unsurlar taşımasını planlıyoruz” şeklinde konuştu.


 

HAVA SOJ Projesi

Elektronik harp özel görev uçakları geliştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında Hava Platformunda Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Kabiliyeti (HAVA SOJ) Projesi imzalanmış, sözleşme daha sonra ASELSAN-TUSAŞ İş Ortaklığı’na devredilmişti. Proje kapsamında yapılacak 4 adet HAVA SOJ sistemi, 2023 yılından itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmeye başlanacak. Bu sistemle düşman haberleşme sistemleri ve radarlarının (hava savunma, erken ihbar vb.) tespit/teşhis edilmesi, konumlarının bulunması ve bu sistemlerin özellikle sınır ötesi harekatta dost unsurlara karşı kullanılamaması amacıyla karıştırılması, aldatılması ve köreltilmesi hedefleniyor. Böylece savaş uçakları güvenli bir şekilde operasyon icra edebilecek. KORAL ismiyle bilinen Kara Konuşlu Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz (KARA SOJ) sisteminden daha üstün teknolojik özelliklere sahip olan HAVA SOJ sistemi, bir hava aracı üzerinde pek çok elektronik harp kabiliyetini bir araya getirecek. Bu kabiliyette dünyada bilinen başka bir sistem bulunmuyor. HAVA SOJ sistemlerine entegre edilecek elektronik harp görev sistemlerinin tamamı yurt içinde milli olarak geliştirilecek ve üretilecek. Sözleşme kapsamında alınan ticari uçakların modifikasyon ve sertifikasyon işlemlerinin tüm milli imkanlar değerlendirilerek Türkiye’de yapılması hedefleniyor. Bu proje, dünyada savunma sanayi ve elektronik harp alanında söz sahibi sadece birkaç firma tarafından gerçekleştirilebilecek zorlukta bir proje olup, milli savunma sanayinin ulaştığı noktayı göstermesi açısından büyük önem arz ediyor. Proje, geliştirilecek ürünün yüksek ihracat potansiyeli sayesinde bilgi ve teknoloji ihraç eden ülke olma hedefine önemli bir katkı sağlayacak. Teknolojide son nokta olarak değerlendirilebilecek Hava SOJ sisteminin TSK envanterine girmesi ile savunmada dışa bağımlılığı asgariye indirmiş bir Türkiye hedefine doğru büyük bir adım atılmış olacak.



Editör: Ahmet Şen
 
Etiketler
Yorum Yap
Teknoloji
Elektronik Harp Sistemi Kurulacak Uçaklar Türkiye’ye Geldi
Elektronik Harp Sistemi Kurulacak Uçaklar Türkiye’ye Geldi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, elektronik harp özel görev uçakları geliştirilmesi amacıyla başlatılan HAVA SOJ Projesi kapsamında hayata geçirilecek sistemlerin entegre edileceği uçakları inceledi. Demir, “Yapacağımız sistemlerin dünyada çeşitli ülkelerde kullanılan sistemlere göre çok daha ileri unsurlar taşımasını planlıyoruz” dedi.
​İnternetten İçerik Kaldırma Talepleri Had Safhaya Ulaştı
​İnternetten İçerik Kaldırma Talepleri Had Safhaya Ulaştı
Av. Serdar Han Topo, sanal ortamda istenmeyen içeriklerin ve buna bağlı olarak içerik kaldırma taleplerinin had safhaya ulaştığını belirtti.
​2 Yılda 15 Milyon Kullanıcı Kaybetti
​2 Yılda 15 Milyon Kullanıcı Kaybetti
Facebook, son 2 yılda 15 milyon ABD’li kullanıcı kaybetti.
​Lise Öğrencisi Yaptı! Artık Cinayetler Daha Kolay Aydınlanacak
​Lise Öğrencisi Yaptı! Artık Cinayetler Daha Kolay Aydınlanacak
Lise öğrencisi gencin 150 TL’ye mal ettiği, Olay Yeri İncelemede Zaman Tayin Aracı (OYİZTA) ile önce ölüm saati daha çabuk belirlenecek ve buna bağlı olarak suçlunun kaçabileceği mesafe de hesaplanacak.
Tanzim Satış Uygulaması İnternet Ortamına Taşınıyor
Tanzim Satış Uygulaması İnternet Ortamına Taşınıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Sebze ve meyve fiyatlarının ciddi yükselişi ile birlikte enflasyonla topyekûn mücadele kapsamında vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulama koyulan tanzim satışlarını yakın zamanda Türkiye’nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com’da başlatıyoruz" dedi.
İkinci El Telefonlara Dikkat!
İkinci El Telefonlara Dikkat!
İkinci el cep telefonu alırken kolayca yapılabilen bazı testler ile cihazda ya da ekranda sorun olup olmadığı hemen anlaşılabiliyor.
Whatsapp’ta Bunu Sakın Yapmayın!
Whatsapp’ta Bunu Sakın Yapmayın!
Gruplar zaman zaman sinir bozucu olabiliyor çünkü görünüşe göre normal iletişim kuralları Whatsapp gruplarındaki yazışmalarda görmezden gelinebiliyor, sağduyu kaybedilebiliyor.
Casus Yazılım, Konuşmalarınızı Kaydediyor
Casus Yazılım, Konuşmalarınızı Kaydediyor
Keşfedilen Triout adlı casus yazılımın, fotoğrafları, lokasyonları ve tüm görüşmeleri kaydederek siber saldırganların sunucularına yönlendirdiği tespit edildi.
Telefonu Yavaşlayanlar Dikkat, Dolandırılıyor Olabilirsiniz
Telefonu Yavaşlayanlar Dikkat, Dolandırılıyor Olabilirsiniz
Eğer Android telefonunuzun arayüzünde gecikmeler yaşanıyorsa, pil ömrü aşırı bir biçimde azaldıysa ve kısa sürede ısınma yaşıyorsa, cihazınız tehdit altında olabilir.
Elektronik imza sayısı yüzde 4,7 arttı
Elektronik imza sayısı yüzde 4,7 arttı
BTK, Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri Raporu’nu açıkladı. Son verilere göre, 2018'in ilk çeyreği itibariyle 2 milyon 881 bin 967 adet e-imza üretildi.
​E-ticarette dükkanlar kapanıyor, pazar büyüyor
​E-ticarette dükkanlar kapanıyor, pazar büyüyor
2014’ten 2018’e online alışveriş yapılan sitelerin sayısı bin 263’den 799’a gerilerken, pazarın büyüklüğü 14 milyar TL’den 42,2 milyar TL’ye çıktı.
Başkan Peltek'ten,Üniversiteye Destek...
Başkan Peltek'ten,Üniversiteye Destek...
Harran Üniversitesinin desteğiyle hazırlanan Sanal Gerçeklik İşbirliği Projesi açılış töreni ve 4. Workshop Çalışması Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ev sahipliğinde gerçekleşti.
​Şanlıurfa’dan Çoruma Kızamık Götürdüler, 8 Kişide Görülünce Alarma Geçildi
​Şanlıurfa’dan Çoruma Kızamık Götürdüler, 8 Kişide Görülünce Alarma Geçildi
​Şanlıurfa’da HDP'nin Pankartı Mahkeme Kararıyla Kaldırıldı
​Şanlıurfa’da HDP'nin Pankartı Mahkeme Kararıyla Kaldırıldı
​Arkadaşını Kurtarmak İçin Kanala Atlayan Urfalı Gençten Kötü Haber Geldi
​Arkadaşını Kurtarmak İçin Kanala Atlayan Urfalı Gençten Kötü Haber Geldi
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
Advert
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
Advert
Advert
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:07
Güneş
06:28
Öğle
12:41
İkindi
16:01
Akşam
18:41
Yatsı
19:56
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
Advert
ANKET
TÜMÜ

﻿