Milletvekili Aydınlık, AK Partili Vekillere Tepki

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık Çiftçilerin desteklemelerine bloke koyulmasından dolayı sosyal medya hesabında açıklama yaparak AK Partili vekillere yüklendi.Milletvekili Aydınlık, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları ifade etti."Desteklemelerinde Bloke olan Çiftçi kardeşlerim sıkıntınızın farkındayım .İktidar partisi milletvekilleri ,İl başkanı ilçe başkanları ve parti üyesi olanlar bu kadar zormuydu Cumhurbaşkanına bu talebi iletmek, çiftçinin sorunlarını iletmek ,elektrik problemini iletmek durumun farkına varılmasını sağlamak ama ne yazıkki sizler seçimde Vatandaşı hatırlayanlarsınızBen Meclis’te herşeyi dile getireceğim ,takipçisi olacağım merak etmeyin sizlerde 31 Mart günü bunlara hak ettiği tepkiyi sandıkta verin sizlerin soracağı hesap bizlerin belini güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.Editör:Ahmet Şen