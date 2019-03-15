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Bu haber 15 Mart 2019 19:30:57 Tarihinde eklenmiştir.

Gece Çalışanlara Gündüz Karanlıkta Uyuma Uyarısı

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ, uykunun vücutla sağlık arasında altın zincir olduğunu belirterek, gece çalışanların sağlıklı bir uyku için gündüz mutlaka sessiz ve karanlık ortamda uyumalarını tavsiye etti.

Gece Çalışanlara Gündüz Karanlıkta Uyuma Uyarısı

- Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ:
- "Sağlıklı uykudan uzaklaştıkça obezite, diyabet, hipertansiyon, gündüz aşırı uyku hali ve çeşitli iş kazaları yaşanabiliyor"
- "Uyku vücutla sağlık arasındaki altın zincir olarak tanımlanıyor"
- "Gece vardiyasında çalışanlar gündüz, karanlık ve sessiz ortamda uyumalıdır"

ASYOD üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ, 15 Mart ‘Dünya Uyku Günü’ kapsamında düzenli uykunun önemi ve uykuda solunum hastalıkları hakkında açıklamalarda bulundu. Uykuda solunum bozukluklarının son dönemde tüm dünyada dikkat çekmeye başladığına değinen Prof. Dr. Karadağ, modern yaşamda insanların önemli sağlık sorunları yaşamaya başladığını belirtti.
Bu sorunların temeline indiklerinde sağlıklı bir uykunun eksikliğini belirlediklerini kaydeden Prof. Dr. Karadağ, "Sağlıklı uykudan uzaklaştıkça obezite, diyabet, hipertansiyon, gündüz aşırı uyku hali ve çeşitli iş kazaları yaşanabiliyor. Bunun arkasından uykunun önemini anlamaya başladık. Uyku vücutla sağlık arasındaki altın zincir olarak tanımlanıyor. 11 yıldır tüm dünyada kutlanarak belirli mesajlar veriliyor. Bu yılın sağlıklı uyuma ve sağlıklı yaşlanma üzerine mesajlar verilecek. Diğer sağlık sorunlarından uzaklaşabilmek için sağlıklı bir uyku uyumamız gerekiyor" diye konuştu.


 

"Uyku Apnesi"

Fizyolojik olarak hayatın üçte birinin uykuda geçtiğini kaydeden Prof.Dr. Mehmet Karadağ, "Uyku süresince solunumumuzun devam etmesi gerekiyor. Toplumumuzda erişkinlerde dörtte biri horluyor. Horlayan insanların bir kısmında nefes durmaları apne başlıyor. Sabaha kadar nefes almada duraksamalar oluyor, bu da vücuttaki tüm dengeleri değiştiriyor. Kişi sağlıklı yaşamdan uzaklaşıyor, kilo almaya başlıyor, tansiyon yükselemeye başlıyor. Gece tansiyon yükselmesinin ardından beyin kanaması ve felçler oluşuyor. Felçli hastaların dörtte biri uyku apneleri tedavi edilmediği için ömür boyu yatağa mahkum kalıyorlar. Gündüz aşırı uyku hali trafik kazası başta olmak üzere çeşitli iş kazalarına neden olabiliyor" dedi.


 

"Yatmadan 4 Saat Önce Bir Şey Yemeyin"

Sağlıklı uyku için uyku düzeninin sağlanması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Mehmet Karadağ, "Her kişinin yatacağı ve kalkacağı saatleri belirlemesi gerekiyor. Yatmadan dört saat öncesinde kafeinli içeceklerden, sigara ve alkolden uzak durulması gerekir. 12 yaş altındaki çocukların bilgisayar ve cep telefonlarını yatak odasından uzaklaştırmalıdır. Hareketli yaşamı öneriyoruz. Uyku uyuyacağımız odanın sessiz ve karanlık, belirli bir ısıda ve yatağın rahat olması gereklidir. Bunlar sağlandığı zaman kişi sağlıklı uyur ve sabah zinde kalkar" ifadelerini kullandı.


 

"Sağlıklı Uyku 6-10 Saat Arası"

Uyku apneli hastaların sabah uyanınca baş ağrısı çektiğini dile getiren Prof. Dr. Karadağ, "Sağlıklı yaşam için sağlıklı uyku gerekiyor. Günde 6 ile 10 saat arasında uyumalıyız. Bunun altında veya üstünde uyuyanlar sağlıksız uyuyor demektir. Ortalama uyku saati ise 8'dir. Ama mutlaka 6 saatin üzerinde uyumaya çalışmalıyız" dedi.
Prof. Dr. Karadağ, gece çalışmak zorunda kalan kişilerin gündüz mutlaka karanlık ve sessiz bir ortamda sağlıklı şekilde uyumalarını önerdi.



Editör: Ahmet Şen

 
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Sağlık
Gece Çalışanlara Gündüz Karanlıkta Uyuma Uyarısı
Gece Çalışanlara Gündüz Karanlıkta Uyuma Uyarısı
Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ, uykunun vücutla sağlık arasında altın zincir olduğunu belirterek, gece çalışanların sağlıklı bir uyku için gündüz mutlaka sessiz ve karanlık ortamda uyumalarını tavsiye etti.
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