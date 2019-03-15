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Bu haber 15 Mart 2019 15:00:13 Tarihinde eklenmiştir.

Harran Üniversitesinde Tıp Bayramı Kutlandı

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen bir etkinlikle Tıp bayramın 100. yılı kutlandı.

Harran Üniversitesinde Tıp Bayramı Kutlandı

Osmanbey Yerleşkesi Tıp Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mustafa Deniz, "Bugün 100. Yılını kutladığımız 14 Mart Tıp Bayramı’nın ülkemiz, milletimiz ve sağlık camiamız için hayırlara vesile olmasını diyorum. Tıp Bayramı, hekimlerin mesleklerinin değerini yaşama fırsatı bulduğu, ortak sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdikleri, başarılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günüdür. Ülkemizde bugüne kadar başarılı bir tıp eğitimi sürdürülmüş olmakla birlikte tıp fakültesi sayısının ve kontenjanlarının hızla artması bazı sorunları beraberinde getirmiştir. Ülkemizde hekim açığının olduğu bir gerçektir. Ancak bu açığı bir an önce giderelim derken kaliteden asla ödün verilmemelidir. İnsana daha sağlıklı bir yaşam sunmayı ilke edinen ve en zor koşullarda bile özveriyle çalışan, başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını yürekten kutluyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.


 

14 Mart Tıp Bayramını Tebrik Etti

Programda daha sonra söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Çiğdem, sağlık çalışanlarının ve hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramını tebrik etti. Daha sonra Prof. Dr. Recep Çiğdem, “Tıp eğitimi zor bir eğitim sürecidir. Bu meslek zor olduğu için ancak sevilerek yapılması gerekiyor. Çünkü insana dokunan bir meslektir. ‘Doktorun hastasıyla yakından ilgilenmesi ve güler yüzü, şifanın yarısıdır’ derler. Hastayı ikna edici sözlerle ve yatıştırıcı bir ortam oluşturarak yönlendirebilmek, işin önemli boyutunu da oluşturuyor” diye konuştu.
Programda söz alan Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Uz. Dr. Ömer Melik ise, “Bizler topluma adanmış bir mesleğin üyeleriyiz. Bizler onurlu iyi bir hekimlik yapmak zorundayız” dedi.
Şanlıurfa İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr.Yılmaz Gerger’in selamlama konuşmasının ardından, Tıp Fakültesinde mesleğinde 20. yılını tamamlayan hocalardan Prof. Dr. Tevfik Sabuncu, Prof. Dr. Ali Uzunköy ve mesleğinde göstermiş olduğu üstün gayretlerinden dolayı Dr. Medeni Çelik ve Dr. Ayhan Mil’e plaket verildi. Tıp Bayramı programı, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan masa tenisi turnuvasında dereceye giren öğrencilere Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.M. Akif Altay’ın ödül vermesiyle son buldu. Programın ardından protokol heyeti, Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Grafik Atölyesi öğrencileri ve Dr. Öğr. Üyesi Emine Teker öncülüğünde öğrenciler tarafından hazırlanan ‘’Sağlık Olsun’’ afiş sergisini gezdi. Ayrıca Müzik Eğitimi öğrencileri, Dr. Öğr. Üyesi Cihan Tabak öncülüğünde müzik bölümü öğrencileri müzik dinletisi sunumu yapıldı.


Editör: Ahmet Şen

 
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Harran Üniversitesinde Tıp Bayramı Kutlandı
Harran Üniversitesinde Tıp Bayramı Kutlandı
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen bir etkinlikle Tıp bayramın 100. yılı kutlandı.
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