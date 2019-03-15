Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 15 Mart 2019 15:00:13 Tarihinde eklenmiştir.

Harran Üniversitesinde Tıp Bayramı Kutlandı

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen bir etkinlikle Tıp bayramın 100. yılı kutlandı.

Harran Üniversitesinde Tıp Bayramı Kutlandı

Osmanbey Yerleşkesi Tıp Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mustafa Deniz, "Bugün 100. Yılını kutladığımız 14 Mart Tıp Bayramı’nın ülkemiz, milletimiz ve sağlık camiamız için hayırlara vesile olmasını diyorum. Tıp Bayramı, hekimlerin mesleklerinin değerini yaşama fırsatı bulduğu, ortak sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdikleri, başarılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günüdür. Ülkemizde bugüne kadar başarılı bir tıp eğitimi sürdürülmüş olmakla birlikte tıp fakültesi sayısının ve kontenjanlarının hızla artması bazı sorunları beraberinde getirmiştir. Ülkemizde hekim açığının olduğu bir gerçektir. Ancak bu açığı bir an önce giderelim derken kaliteden asla ödün verilmemelidir. İnsana daha sağlıklı bir yaşam sunmayı ilke edinen ve en zor koşullarda bile özveriyle çalışan, başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını yürekten kutluyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.


 

14 Mart Tıp Bayramını Tebrik Etti

Programda daha sonra söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Çiğdem, sağlık çalışanlarının ve hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramını tebrik etti. Daha sonra Prof. Dr. Recep Çiğdem, “Tıp eğitimi zor bir eğitim sürecidir. Bu meslek zor olduğu için ancak sevilerek yapılması gerekiyor. Çünkü insana dokunan bir meslektir. ‘Doktorun hastasıyla yakından ilgilenmesi ve güler yüzü, şifanın yarısıdır’ derler. Hastayı ikna edici sözlerle ve yatıştırıcı bir ortam oluşturarak yönlendirebilmek, işin önemli boyutunu da oluşturuyor” diye konuştu.
Programda söz alan Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Uz. Dr. Ömer Melik ise, “Bizler topluma adanmış bir mesleğin üyeleriyiz. Bizler onurlu iyi bir hekimlik yapmak zorundayız” dedi.
Şanlıurfa İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr.Yılmaz Gerger’in selamlama konuşmasının ardından, Tıp Fakültesinde mesleğinde 20. yılını tamamlayan hocalardan Prof. Dr. Tevfik Sabuncu, Prof. Dr. Ali Uzunköy ve mesleğinde göstermiş olduğu üstün gayretlerinden dolayı Dr. Medeni Çelik ve Dr. Ayhan Mil’e plaket verildi. Tıp Bayramı programı, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan masa tenisi turnuvasında dereceye giren öğrencilere Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.M. Akif Altay’ın ödül vermesiyle son buldu. Programın ardından protokol heyeti, Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Grafik Atölyesi öğrencileri ve Dr. Öğr. Üyesi Emine Teker öncülüğünde öğrenciler tarafından hazırlanan ‘’Sağlık Olsun’’ afiş sergisini gezdi. Ayrıca Müzik Eğitimi öğrencileri, Dr. Öğr. Üyesi Cihan Tabak öncülüğünde müzik bölümü öğrencileri müzik dinletisi sunumu yapıldı.


Editör: Ahmet Şen

 
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
Şanlıurfa’da Köy Okulu Öğrencilerinin Büyük Başarısı
Şanlıurfa’da Köy Okulu Öğrencilerinin Büyük Başarısı
Şanlıurfa'da köy okulu öğrencilerinin geliştirdiği ödüllü proje ile güneşten alınan enerji 7 kat daha verimli hale dönüştürülüyor.
​Göbeklitepe PTT Pullarında Yerini Aldı
​Göbeklitepe PTT Pullarında Yerini Aldı
Tüm dünyanın göz bebeği, ülkemizin önemli tarihi ve turistik değerlerinden Göbeklitepe, PTT pullarında yerini aldı.
​Şanlıurfa Bölgesinde Ürün Alımları Tüm Hızıyla Sürüyor
​Şanlıurfa Bölgesinde Ürün Alımları Tüm Hızıyla Sürüyor
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Pazarlama Daire Başkanı İlyas Kılıç, 2019 yılı üretim sezonunda Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği üyesi makarna fabrikaları için makarnalık buğday alımı yapan kooperatifleri ziyaret ederek yetkililerden süreçle ilgili bilgi aldı.
​Mirkelam’dan, İstanbul’da Yıldırım’a Destek Toplantısı
​Mirkelam’dan, İstanbul’da Yıldırım’a Destek Toplantısı
Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, İstanbul’da Şanlıurfalılarla buluştu.
Urfa’da İlk Defa Kapalı Yöntemle Böbrek Ameliyatı Gerçekleştirildi
Urfa’da İlk Defa Kapalı Yöntemle Böbrek Ameliyatı Gerçekleştirildi
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ilk defa laparoskopik yani kapalı yöntemle bir hastanın çalışmayan böbreği alındı.
Urfa’da Çekirge İstilası
Urfa’da Çekirge İstilası
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çekirgeler yine ortaya çıktı, birçok köyün merasını adete istila etti.
Harran’da Hummalı Çalışma Devam Ediyor
Harran’da Hummalı Çalışma Devam Ediyor
Harran Belediyesi park ve bahçeler Müdürlüğü personelleri ilçede mezarlık, park, bahçe ve mesire alanının daha güzel daha temiz olması için büyük bir efor ve özveriyle çalışıyor.
Siverek Merkez İçme Suyu Projesi Devam Ediyor
Siverek Merkez İçme Suyu Projesi Devam Ediyor
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Siverek ilçesindeki alt yapı çalışmaları devam ediyor.
Urfa’da Mülteci Çocuklar Kendi Gününde Doyasıya Eğlendi
Urfa’da Mülteci Çocuklar Kendi Gününde Doyasıya Eğlendi
20 Haziran Dünya Mülteciler günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Şanlıurfa'daki mülteci çocuklar gönüllerince eğlendi.
Urfa'da Mobilyacılar Sitesi'nde Kura Çekilişi Yapıldı
Urfa'da Mobilyacılar Sitesi'nde Kura Çekilişi Yapıldı
Şanlıurfa Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanlığı’nın bugün Şanlıurfa Mobilyacılar Sitesi’nde Noter huzurunda kura sonucu gerçekleştirildi.
​ŞUTSO’DA, İNGEV GDM HİZMETLERİ, BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
​ŞUTSO’DA, İNGEV GDM HİZMETLERİ, BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
İNGEV GDM Hizmetleri, bilgilendirme toplantısı Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Göbeklitepe Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek de katıldı.
​Şanlıurfa’da Muhtarlara Maaş Promosyon Ödemesi Yapılacak
​Şanlıurfa’da Muhtarlara Maaş Promosyon Ödemesi Yapılacak
Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Şanlıurfa’daki muhtarlara 562,00 TL maaş promosyon ödemesi yapılacağı müjdesini verdi.
​Şanlıurfa’da Uzun Namlulu Silaha Sahip Olanların Silahları Toplanacak
​Şanlıurfa’da Uzun Namlulu Silaha Sahip Olanların Silahları Toplanacak
​Yeni Askerlik Sistemine Göre, Şanlıurfa’da Askerlik Yapanlar Daha Fazla Maaş Alacak
​Yeni Askerlik Sistemine Göre, Şanlıurfa’da Askerlik Yapanlar Daha Fazla Maaş Alacak
​Urfalı İşçiler ile İşverenlerin Kavgasında Silahlar Konuştu! 5 Yaralı
​Urfalı İşçiler ile İşverenlerin Kavgasında Silahlar Konuştu! 5 Yaralı
​Şanlıurfa’da Dolandırıcılık Operasyonu! Vatandaşları 11 Milyon Lira Dolandırmış
​Şanlıurfa’da Dolandırıcılık Operasyonu! Vatandaşları 11 Milyon Lira Dolandırmış
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:13
Güneş
04:59
Öğle
12:32
İkindi
16:24
Akşam
19:56
Yatsı
21:34
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿