Urfa’da Göç Koordinasyon Ve İşbirliği Toplantısı Yapıldı

Birçok Danışmanlıkları Arasındaki Çalışmaları Değerlendirdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Göç İşleri Şube Müdürlüğü tarafından 'Göçmen koordinasyon ve işbirliği toplantısı' gerçekleştirildi. Koordinasyon toplantısına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ekrem Ayaz, Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şevket Ökten, Uluslararası Göç Örgütü Şanlıurfa Koordinatörü Hasan Turgay Dursun, Şanlıurfa Valiliği, Uluslararası Yardım Kuruluşları, Birleşmiş Milletler Ajansları ile Göçmen Bilgilendirme ve Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Maşuk Özyaramış katıldı. Toplantıda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği ve Harran Üniversitesi, göç çalışmalarını destekleyen diğer kamu kuruluşlarıyla, göçmenlerin hukuk, sağlık, mesleki eğitim ve istihdam, psikososyal destek ve sosyal hizmetler danışmanlıkları arasındaki çalışmaları değerlendirdi.Toplantı, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ekrem Ayaz, Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şevket Ökten, Büyükşehir Belediyesi Göç İşler Şube Müdürlüğü Abdullah Dut, Uluslararası Göç Örgütü Şanlıurfa Koordinatörü Hasan Turgay Dursun ve Göçmen Bilgilendirme ve Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Maşuk Özyaramış'ın merkezi, yerel, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlara önerilerini sunması ile devam etti.Editör: Ahmet Şen