Aslan, Sağlık Çalışanlarının Bayramını Kutladı

Her Kesimden Büyük Destek Alıyor

Hasa Ve Hasta Yakınları Büyük İlgi Gösterdi

Sağlık Çalışanları Can Dostlarımızdır

Saadet Partisi (SP) Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Aslan, doktorların bulunduğu odaya giderken hasta ve hasta yakınlarının sevgi gösterisiyle karşılaştı. Hasta ve yakınlarının sevgi gösterisine kayıtsız kalmayan Aslan, onlara karanfil hediye etti.Adaylığı açıklandığı günden bu yana gece gündüz demeden mahalle mahalle gezerek seçim çalışması yürüten Essum Aslan, vatandaşın büyük teveccühü ile karşılaşıyor. Genç, yaşlı, kadın, erkek demeden bütün vatandaşları kucaklayan ve onlara ilgi gösteren Aslan, ”Biz halkımızın hizmetkarları olarak onların gönüllerine dokunmak zorundayız. Onlarına gönüllerine girmek için samimi olduğumuzu hissettiriyoruz” dedi.Seçim çalışmalarına 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle Mehmet Akif İnan Eğitimve Araştırma Hastanesi doktorlarını ziyaret ederek devam eden Essum Aslan, hastanede ilgi odağı oldu. Samimi davranışları ile gittiği her yerde vatandaşın gönlüne dokunan Aslan, hasta yakınlarının yoğun ilgisine karanfil hediye ederek cevap verdi.Hastane doktorlarının ve diğer sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Aslan, “Sağlık çalışanlarımız, bizim yaralarımızı, hastalıklarımızı iyileştiren bizim daha rahat ve sağlıklı bir hayat sürmemize vesile olan can dostlarımızdır. Bazen de bizim hayatımızı kurtaran can dostlarımız olan sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum. Daha sağlıklı ve daha güzel şartlarda çalışmaları dileğiyle…” diye konuştu.Editör: Ahmet Şen