SON DAKİKA: Yeni Zelanda'da İki Camide Katliam: 49 Ölü

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: “Detaylı Planlanmış Bir Terör Saldırısı”

“Çeşitli Yaşlardan Kurbanlar Var”

“Polisin Yönlendirmelerine Uyun”

Camilerin Etrafına Bombalar Yerleştirilmiş

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye Cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı yükselmeye devam ederken yeni detaylar geliyor. El Nur ve Line Wood Mescidi'ne düzenlenen saldırıda ölü sayısının 30'a yükseldiği açıklandı. Polis, yaralıların Christchurch Hastanesine kaldırıldığını duyurdu. Şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Yeni Zelanda Polisi Müslümanları camiye gitmemeleri konusunda uyardı. Polis, 1'i kadın 4 saldırganın yakalandığını duyurdu.Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch şehrinde 2 camiye düzenlenen terör saldırısından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Soruları cevaplayan Başbakan Ardern, saldırının çok detaylı planlanmış bir “terör saldırısı” olduğunu söyledi.dırganlardan birinin Avustralya asıllı olduğunu ve Avustralya istihbaratının arananlar veya terör listesinde olmadığını söyleyerek, “Böylesine bir şüpheye yol açacak davranışlarda bulunmadıkları için istihbarat birimlerinin şüpheli listesinde olmadıklarını söyleyebilirim” dedi. Soruşturmanın henüz başında olunduğuna dikkat çeken Başbakan Ardern, “Saldırıyla ilgili fazla detay veremem. Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile görüştüm en kısa sürede yeniden görüşeceğiz. Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop ile de temas halindeyiz” ifadelerini kullandı.Kurbanların yaşlarıyla ilgili sorulara açıkça cevap veremeyeceğinin altını çizen Ardern, “Görüntülerden gördüğümüz kadarıyla, birçok farklı yaştan kurbanlar var. Burada abi, kardeş, baba ve oğulların birlikte yer aldığını biliyoruz” açıklamasında bulundu. Soruşturmanın istihbarat birimleriyle birlikte yapıldığını söyleyen Ardern, “Şu anda bizimle ilgili olarak atılması gereken tüm adımları atıyoruz ve silahlara nasıl ulaştıklarını da bulmaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.Halktan polisin yönlendirmelerini takip etmelerini talep eden Başbakan Ardern, “4 kişiyi gözaltına aldık ancak başka saldırganlar ve onlarla bağlantılı kişiler de olabilir. Böyle bir şeyin olduğunu söylemiyorum ama olabilir, o yüzden araştırıyoruz. Polisin açıklamalarını takip edin ancak insanlara güven vermek istiyorum; polis ekipleri son derece aktifler, bölgeye daha çok polis gönderiyoruz. Polisin yönlendirmelerine uyarsanız daha güvende olacaksınız" dedi.Saldırıyı Canlı YayınladıAdının Breton Tarrant olduğu iddia edilen saldırgan, saldırıyı sosyal medyadan canlı yayınlayarak katliam görüntülerini paylaştı. Facebook kısa süre içinde videoyu yayından kaldırdı. Bretton Tarrant isimli sosyal medya hesabından saldırıdan önce paylaşılan silah fotoğraflarında, Müslümanlara karşı mücadele etmiş tarihi kişiliklerin isimlerinin silahların üzerine yazıldığı görüldü.Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Mike Bush yaptığı açıklamada, iki camiyle birlikte Christchurch Hastanesine de saldırıldığını duyurdu. “Gerçekten trajik, çok fazla insan etkilendi ve henüz hayatını kaybedenlerin kimliklerini tespit edemedik” diyen Bush, camilerin etrafına yerleştirilmiş bombalar ve bomba yüklü araçlar bulunduğunu, bu bombaların imha edildiğini açıkladı.Türkleri De Hedef Alan 87 Sayfalık Manifesto YayınlanmışSaldırıdan önce İslam karşıtı 87 sayfalık manifesto yayınlandığı ortaya çıktı. Manifestoda Türklerin de hedef alındığı görüldü. Yayınlanan metinde, Türklerin Avrupa'dan tamamen söküleceği ve İstanbul'daki bütün camilerin yıkılarak, Ayasofya'nın kiliseye çevrileceği ifade ediliyor.Editör: Ahmet Şen