Göktaş'tan Skandal Sözler ! Ak Parti'ye Oy Verin Cennetin Anahtarı Cebinizdedir

Mustafa Göktaş isimli şahıs daha önce yaptığı Şanlıurfa’yı diğer illere kötü göstererek gündeme gelmişti. Göktaş bu defa Ak Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli için sahneye çıktı. Karaköprü Belediye Başkan Adayı Baydilli’ye oy isteyen Göktaş büyük yankı uyandıran, sözlere imza attı.İşte yankı uyandıran o sözler..Göktaş, konuşmasında “Analarım, bacılarım, Allah için Peygamber için Metin Baydilli’ye destek çıkın. Benim 32 devlet gezdim.Sudan’a gittim polisler beni kapıda karşıladı. Beni Erdoğan vatandaşı olarak karşıladılar alıp Ömer Beşir’in yanına götürdüler. Orada bir ay kaldım. Türkiye’nin 81 ili ve ilçesi 31 Mart’a Ak Parti’ye oy verin Erdoğan’a oy verin. Erdoğan’a oy verdikten sonra cennettin anahtarı cebinizdedir. Bunu iyi bilin” dedi.Editör: Ahmet Şen