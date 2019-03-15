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Bu haber 15 Mart 2019 10:30:35 Tarihinde eklenmiştir.

İşsizlik Rakamları Açıklandı

İşsizlik oranı 2018 Aralık döneminde yüzde 13,5 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 Aralık dönemi işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 11 bin kişi artarak 4 milyon 302 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 3,1 puanlık artış ile yüzde 13,5 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3,3 puanlık artış ile yüzde 15,6 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 5,3 puanlık artış ile yüzde 24,5 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 3,1 puanlık artış ile yüzde 13,7 olarak gerçekleşti.

 

İstihdam Oranı Yüzde 45,4 Oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 633 bin kişi azalarak 27 milyon 655 bin kişi, istihdam oranı ise 1,5 puanlık azalış ile yüzde 45,4 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 375 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 258 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,3'ü tarım, yüzde 19,8'i sanayi, yüzde 5,8'i inşaat, yüzde 57'si ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1 puan, inşaat sektörünün payı 1,5 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,3 puan, hizmet sektörünün payı 2 puan arttı.


 

İşgücüne Katılma Oranı Yüzde 52,4 Olarak Gerçekleşti

İşgücü 2018 yılı Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 378 bin kişi artarak 31 milyon 957 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 52,4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı değişim göstermeyerek yüzde 71,7, kadınlarda ise 0,1 puanlık artışla yüzde 33,6 olarak gerçekleşti.


 

Kayıt Dışı Çalışanların Oranı Yüzde 33,4 Olarak Gerçekleşti

Aralık 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,1 puan artarak yüzde 33,4 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak yüzde 22,7 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 46,4, işsizlik oranı yüzde 12,7 oldu
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 297 bin kişi azalarak 28 milyon 262 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,5 puan azalarak yüzde 46,4 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 176 bin kişi artarak 4 milyon 106 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,6 puan artarak yüzde 12,7 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0,3 puan azalarak yüzde 53,1 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 54 bin, sanayi sektöründe 182 bin, inşaat sektöründe 77 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe ise 16 bin kişi arttı.



Editör: Ahmet Şen

 
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Ekonomi
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İşsizlik Rakamları Açıklandı
İşsizlik oranı 2018 Aralık döneminde yüzde 13,5 seviyesinde gerçekleşti.
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