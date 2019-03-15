Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 15 Mart 2019 08:30:34 Tarihinde eklenmiştir.

Üvey Anne Şiddeti Kamerada

Bir kadın üvey oğlunun boğazını sıkıp, kulağını çektiği görüntüler ortaya çıkınca çocuk devlet korumasına alındı. Üvey anne tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Üvey Anne Şiddeti Kamerada

- Görüntülerde üvey anne, karşısında hiç kıpırdamadan duran çocuğa "Konuşacak mısın yoksa boğayım mı, bir daha anlat demem kafanı vura vura kanatırım çabuk anlat" diyor
- Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan üvey annenin, çocuğu darp etmediğini korkutmak için yaptığını söylediği ileri sürüldü


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, H.A. 2016'da D.K. adlı karısından boşandı. Erkek çocuklarının velayetini ise mahkeme babaya verdi. Baba bir süre sonra C.A.A. isimli bir kadınla evlendi. 8 yaşındaki oğlu da bu kadınla birlikte kalmaya başladı. Ancak üvey anne çocuğu dövmeye başladı. Bu duruma kayıtsız kalamayan bakıcı ise çocuğa uygulanan psikolojik baskıyı ve şiddeti cep telefonuyla görüntüledi.


 

Konuşacak Mısın Yoksa Boğayım mı?

Görüntülerde üvey anne çocuğa, "Ben seni sokağa atmışım, sen sokakta beklemişsin bunu da babana mı söyledin. Büyüdükçe akıllanacağın sıra zır deli oluyorsun. Ben bunu sokağa atmışım. Başka baban ne dedi sana öyle deyince. Konuşacak mısın yoksa boğayım mı? Bir daha anlat demem kafanı vura vura kanatırım çabuk anlat" diye bağırıyor. Çocuk korkusundan kadının karşısında kıpırdamadan durup ağlamaklı sesle kendini savunmaya çalışıyor. Bir süre böyle bekledikten sonra üvey anne çocuğun boğazına sıkıp kulağını çekiyor. Bu anlarda ise kadının iki çocuğu da olayları izliyor. Dayak yiyen çocuk ise ağlıyor. Görüntüleri çeken bakıcı daha sonra korkup kayıttan çıkıyor.
Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çocuk devlet korumasına alındı. Anne hakkında ise soruşturma başlatıldı. Polis merkezine götürülen üvey anne ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kadının ifadesinde çocuğu darp etmediğini, korkutmak için yaptığını söylediği ileri sürüldü.


Editör: Ahmet Şen

 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Minibüs İle Belediye Otobüsü Çarpıştı: 10 Yaralı
Minibüs İle Belediye Otobüsü Çarpıştı: 10 Yaralı
Personel servisi ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu 10 kişi hafif şekilde yaralandı.
Uyurken Kalp Krizi Geçiren Kadın Hayatını Kaybetti
Uyurken Kalp Krizi Geçiren Kadın Hayatını Kaybetti
Uyurken kalp krizi geçiren 1 çocuk annesi 38 yaşındaki kadın sabah ölü bulundu.
Üvey Anne Şiddeti Kamerada
Üvey Anne Şiddeti Kamerada
Bir kadın üvey oğlunun boğazını sıkıp, kulağını çektiği görüntüler ortaya çıkınca çocuk devlet korumasına alındı. Üvey anne tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
​Yanyana Park Edince Durumun Farkına Vardı
​Yanyana Park Edince Durumun Farkına Vardı
İkiz plakalı biri kırmızı diğeri beyaz renkli iki kamyonet sahibi araçlarını yan yana park edince yakalandı. Araç sahibine 6 bin 2 lira para cezası kesilirken, evrakta sahtecilikten işlem yapılacağı öğrenildi.
Borcunu Almak İçin Gitti Ölümden Döndü
Borcunu Almak İçin Gitti Ölümden Döndü
Gaziantep’te bir tır sürücüsü, bin 500 liralık borcunu vermek için çağırdığı kişinin otomobiline defalarca çarparak yaklaşık 100 metre boyunca sürükledi. Kazada ölümden dönen otomobil sürücüsü, tırı kullanan S.Ü.’nün borcunu vermemek için kendisini öldürmek istediğini iddia etti.
​Korkunç Kadın Cinayeti! Karısını Tahra İle Öldürdü
​Korkunç Kadın Cinayeti! Karısını Tahra İle Öldürdü
Bir kadın, uzun yıllardır ayrı yaşadığı eşi tarafından tahrayla öldürüldü. Olaydan sonra kaçan zanlı, polise teslim oldu.
​Hrant Dink Davasında Flaş Gelişme
​Hrant Dink Davasında Flaş Gelişme
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, flaş gelişme yaşandı.
​Boşanma Aşamasında Olan Eş Pompalı Tüfekle Dehşet Saçtı
​Boşanma Aşamasında Olan Eş Pompalı Tüfekle Dehşet Saçtı
bir mağazada çalışan kadını, boşanma aşamasında olduğu kocası pompalı tüfekle vurmaya kalktı. Kadın canını zor kurtarırken kocası kıskıvrak yakalandı.
Erdoğan,Bu Malum Zillet İttifakı Var Ya, Onlar Ülkemizi Bölmeye Gayret Ediyorlar PKK ile FETÖ İle İş Birliği Yapanın Türkiye’nin Hayrına Bir Amacı Olamaz
Erdoğan,Bu Malum Zillet İttifakı Var Ya, Onlar Ülkemizi Bölmeye Gayret Ediyorlar PKK ile FETÖ İle İş Birliği Yapanın Türkiye’nin Hayrına Bir Amacı Olamaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart’ın bir beka meselesi olduğunu belirterek, “Birileri niye terör örgütleriyle iş birliği pahasına 31 Mart’ı bir dönüm noktası haline getirmeye çalışıyor. Bunların derdi belediyeler değil, Türkiye’nin kendisidir. PKK ile FETÖ ile iş birliği yapanın Türkiye’nin hayrına bir amacı olamaz. Karanlık ittifaklarının vitrininde ayrı mahzeninde ayrı pazarlıklar yapanların bu ülkeyle ilgili bir derdi olamaz” dedi.
Manzara Dehşete Düşürdü: 2 Ölü
Manzara Dehşete Düşürdü: 2 Ölü
Kontrolden çıkan çekirdek yüklü kamyonun neden olduğu kaza sonrasında ortaya çıkan manzara görenleri dehşete düşürürken, 2 kişi hayatını kaybetti.
Bahçelievler’de Yangın Paniği
Bahçelievler’de Yangın Paniği
Bahçelievler’de bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında can kaybı olmazken, daire içerisinde maddi hasar meydana geldi.
Erkek Arkadaşı Tarafından Darp Edilen Kadın Petrol İstasyonuna Sığındı
Erkek Arkadaşı Tarafından Darp Edilen Kadın Petrol İstasyonuna Sığındı
Birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığınarak yardım istedi. Yüzünde çizik ve morluk olan kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
​Şanlıurfa’dan Çoruma Kızamık Götürdüler, 8 Kişide Görülünce Alarma Geçildi
​Şanlıurfa’dan Çoruma Kızamık Götürdüler, 8 Kişide Görülünce Alarma Geçildi
​Şanlıurfa’da HDP'nin Pankartı Mahkeme Kararıyla Kaldırıldı
​Şanlıurfa’da HDP'nin Pankartı Mahkeme Kararıyla Kaldırıldı
​Arkadaşını Kurtarmak İçin Kanala Atlayan Urfalı Gençten Kötü Haber Geldi
​Arkadaşını Kurtarmak İçin Kanala Atlayan Urfalı Gençten Kötü Haber Geldi
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
Advert
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
Advert
Advert
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:08
Güneş
06:30
Öğle
12:41
İkindi
16:01
Akşam
18:40
Yatsı
19:55
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
Advert
ANKET
TÜMÜ

﻿